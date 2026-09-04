YouTube связал телевизор и смартфон через общий аккаунт вместо одной сети Wi-Fi

YouTube объявил об обновлении мобильного приложения, которое позволяет управлять просмотром на телевизоре со смартфона. Устройства теперь связывает общий аккаунт, а не общая сеть Wi-Fi, как было раньше.

Пока видео идет на большом экране, с телефона можно ставить лайки, писать комментарии и подписываться на каналы. Прежде ради этого приходилось переключаться между устройствами и прерывать просмотр.

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Чтобы функция заработала, достаточно войти в один аккаунт на телевизоре и смартфоне. Приложение само определяет, какой ролик идет на большом экране, и открывает на телефоне панель управления просмотром. Вернуть эту панель можно значком устройств вверху главного экрана приложения.

Отправить видео на телевизор теперь можно прямо из ленты. Рядом с названием ролика нужно нажать три точки и выбрать «Воспроизвести на другом устройстве». Пока он воспроизводится, в приложении можно дальше искать новые видео и Shorts.

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Обновление в YouTube объясняют тем, что обычный пульт плохо подходит для комментариев, чтения описаний и подписки на каналы, хотя именно телевизор стал для сервиса одним из главных экранов. Одних только коротких видео Shorts зрители смотрят на телевизорах более 2 млрд часов ежемесячно.

Подробные инструкции сервис разместил в своем Справочном центре.