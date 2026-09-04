Ветераны Голливуда запустили платформу вертикальных микросериалов aTwist

Платформа вертикальных микросериалов aTwist заработала в США и ещё семи странах. Сервис основали ветераны американского телевидения. На старте он предлагает десять оригинальных сериалов, пишет The Hollywood Reporter.

Среди основателей — бывшие руководители Showtime, NBCUniversal Content, Warner Bros. Television и ABC Entertainment. Они хотят соединить повествование голливудского уровня с запутанными сюжетами. Именно на них держится формат вертикальных сериалов.

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Такие сериалы снимают в вертикальном кадре — именно так человек держит смартфон. Эпизоды очень короткие, а сюжет строят на неожиданных поворотах. Формат сейчас набирает популярность. В декабре 2025 года MEGOGO добавил вертикальные сериалы производства HOLYWATER, так что он знаком и украинскому зрителю.

Новые сериалы на aTwist выходят по четвергам. Часть эпизодов показывают бесплатно, но с рекламой. Чтобы посмотреть сериал целиком, придётся заплатить виртуальной валютой или оформить подписку.

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На ведущих платформах вертикального видео доминируют романтические истории. aTwist же соединяет несколько жанров. Два сериала из стартовой десятки — ужасы «У меня на чердаке что-то живое» (Something Is Alive in My Attic) и «Незнакомцы, самолёт и смертельная игра» (Strangers, A Plane and a Deadly Game). Ещё один проект, «Я влюбилась в принца драконов» (I Fell in Love With the Dragon Prince), — фэнтезийно-романтический мультсериал.

Дебютный сериал «Расчёт» (Cash Out) вообще не имеет сценария. Его героиня приходит в себя после разрыва отношений. Потратить 50 тыс. долларов ей предстоит в Лас-Вегасе вместе с двумя лучшими подругами.

Есть в линейке и пародия на сам формат — сериал «Моя почка — миллиардер» (My Billionaire Kidney). По краткому описанию, Золушка-неудачница становится пешкой в руках тёти и дяди. А ещё за её почку борются невероятно влиятельные мужчины.

Ещё один сериал снимает ветеран мыльных опер Брэдли Белл (Bradley Bell). Он был сценаристом и исполнительным продюсером культового сериала The Bold and the Beautiful. Его «Голливудская старлетка» (Hollywood Starlet) рассказывает об уборщице, которая мечтает об актёрской карьере. Шанс на славу она получает, когда на неё обращает романтическое внимание известный актёр.

Кроме того, платформа заключила ряд партнёрских соглашений. В частности, на aTwist будут выходить микросериалы компании Hartbeat Кевина Харта (Kevin Hart).