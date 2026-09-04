В Украине заработал механизм обязательного декларирования IMEI-кодов мобильных телефонов

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В Україні почнуть фіксувати IMEI телефонів на митниці
Фото: DenPhotos / Shutterstock

С 4 сентября импортёр мобильных телефонов при ввозе в Украину обязан подавать сведения об IMEI (международном идентификаторе мобильного оборудования) каждого устройства, сообщила Государственная таможенная служба.

Норма касается товаров с кодами 8517 13 00 00 и 8517 14 00 00 согласно УКТ ВЭД. В графе 31 таможенной декларации теперь указывают «См. „электронный перечень“». Сами IMEI-коды вносят отдельно — в графу 44 под кодом «9113».

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Мы уже сообщали о подготовке этого механизма в августе, и теперь он вступил в силу. Цель — сделать ввоз мобильного оборудования сложнее для нелегальных схем и прозрачнее для рынка электроники в целом. Именно на этапе ввоза, поясняют в ведомстве, таможня проверяет законность перемещения товара и фиксирует данные об IMEI каждого устройства.

Эти данные станут опорой для дальнейшего контроля за оборотом мобильной техники, отметили в Государственной таможенной службе. Государственные органы в рамках своих полномочий будут следить за продажей техники на внутреннем рынке. Они также будут реагировать на случаи, когда оборудование попадает в Украину в обход легальных каналов.

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Путешественникам, которые нарушают таможенные правила на границе Украины, грозят крупные штрафы — об этом в Государственной таможенной службе предупреждали ранее. Пограничники в отдельных случаях могут временно изъять мобильный телефон.

Один человек может перевозить не более двух мобильных телефонов. Если в багаже обнаруживают три или более смартфонов, их могут изъять по подозрению в контрабанде. Декларированию и таможенным платежам подлежит даже один телефон, купленный за границей, если его стоимость превышает 500 евро. Попытка уклониться от декларирования грозит штрафом и конфискацией техники.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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