В Кыргызстане 13 населенных пунктов остаются без мобильной связи

Мобильный стандарт 2G охватывает 99,4% населенных пунктов Кыргызстана. Несмотря на это, 13 из них до сих пор остаются без доступа к какой-либо мобильной сети. Данные на конец первого квартала 2026 года обнародовал государственный портал открытых данных Кыргызстана.

Всего в стране насчитывается 2 тысячи 236 населенных пунктов. Сетью 2G охвачены 2 тысячи 223 из них. Покрытие 4G оказалось немного ниже — 2 тысячи 219 населенных пунктов, или 99,2%. Сеть 3G доступна в 2 тысячах 196 населенных пунктах, что соответствует 98,2%.

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Таким образом, 2G охватывает на четыре населенных пункта больше, чем 4G. Разница с 3G еще заметнее — 27 населенных пунктов. Наиболее доступной мобильной инфраструктурой в стране пока остается сеть второго поколения, рассчитанная прежде всего на голосовую связь и сообщения, а не на скоростной интернет. Впрочем, по самому покрытию 4G Кыргызстан лидирует среди стран Центральной Азии — разрыв между поколениями сетей в стране небольшой.

При этом 13 населенных пунктов, или 0,58% от их общего числа, не покрыты мобильной связью вообще. Больше половины из них расположены в Иссык-Кульской области. Там без связи остаются семь из 212 населенных пунктов, а сеть 2G охватывает 205 из них, 4G — 203, 3G — 194.

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В Джалал-Абадской области мобильная связь отсутствует в трех населенных пунктах. В Ошской без связи два населенных пункта, в Нарынской — один. Зато в Чуйской и Таласской областях все населенные пункты охвачены сетями 2G, 3G и 4G. В Баткенской области базовая сеть 2G доступна во всех 256 населенных пунктах, однако 4G пока не охватывает один населенный пункт, а 3G — пять.

Для жителей населенных пунктов без наземного покрытия альтернативой может стать спутниковая связь. В мае 2026 года в Кыргызстане заработал Starlink, услуги которого предоставляет местный оператор «Элкат» в партнерстве со SpaceX.

Количество населенных пунктов в расчете определено по системе обозначений административно-территориальных и территориальных единиц Нацстаткома Кыргызстана, а также по обращениям граждан и депутатов.