Украинские операторы заблокировали 170 тысяч спам-номеров, но звонки мошенников продолжаются

Мобильные операторы за первый год действия новых правил заблокировали более 170 тысяч спам-номеров. Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на данные Минцифры.

Речь идёт о постановлении Кабмина №761. Оно запретило рекламные звонки, смс, автодозвон и голосовые сообщения без согласия абонента. Правительство дало операторам три месяца на подготовку, и новые правила вступили в силу 2 октября 2025 года. Даже при наличии согласия абонент должен понимать, кто ему звонит и как отказаться от дальнейших звонков.

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Бизнес, который регулярно звонит клиентам, обязан пройти идентификацию и заключить с оператором отдельный договор. Если соглашения нет, услуги по номеру могут временно ограничить. За повторные нарушения оператор вправе расторгнуть договор.

Нарушения выявляют по жалобам абонентов и по поведению номера в сети. Правила ввели понятие «непродуктивных вызовов». Это массовые короткие звонки, вызовы сразу на множество номеров или невозможность перезвонить. Оператор реагирует и на аномальный трафик — поток однотипных вызовов с одного номера.

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Статистику блокировок вместе с причинами операторы передают министерству ежемесячно. «Киевстар» со 2 октября 2025 года по 21 августа 2026-го заблокировал 98 086 номеров. За этот период компания получила 9 164 обращения абонентов. У lifecell заблокированными остаются около 9 тысяч мобильных и фиксированных номеров. Vodafone на запрос издания не ответил. В конце апреля министерство подводило промежуточный итог — 100 тысяч заблокированных номеров.

Полностью избавиться от спама пока не удалось — украинцам по-прежнему звонят онлайн-казино и мошенники, поздравляющие с «выигрышами». Один из пробелов — блокировка номеров чужих сетей. Оператор технически не может ограничить номер, который ему не принадлежит, поэтому рассмотрение жалобы затягивается. В Минцифры работают над единым перечнем заблокированных номеров. Если один оператор признает номер спамерским, сведения попадут в общий список. Остальные сети заблокируют этот номер у себя.

Вторая причина — медленный переход бизнеса на договоры с операторами. В «Киевстаре» фиксируют постепенный переход клиентов на легальную модель коммерческих вызовов. При этом в компании подчёркивают, что рынок ещё адаптируется к новым требованиям. Бизнес заинтересован в том, чтобы абоненты не воспринимали его звонки как спам, отмечают у оператора. В lifecell говорят, что подавляющее большинство договоров заключили ещё до 2026 года. В этом году их количество существенно не выросло. Одна из причин — дополнительная оптовая ставка, которую операторы взимают за такие звонки между собой.

При этом компании, которые генерируют нежелательные вызовы, постоянно меняют подходы. Они перестраивают маршруты трафика, держат большие пулы номеров и ищут новые способы обойти выявление. Поэтому автоматически определять такой трафик сложно, объясняют в «Киевстаре».

Постановление регулирует не только спам, но и дополнительные платные услуги. Среди них — прогнозы погоды, доступ к музыке и мобильным играм. Услугу, подключённую без согласия абонента, оператор обязан отключить не позднее следующего рабочего дня. Списанные средства при этом возвращают. Для платного контента теперь нужно отдельное подтверждение. Сначала человек заказывает услугу, а затем подтверждает заказ. Иначе оператор не вправе списывать деньги.

Об активной подписке оператор напоминает не реже раза в месяц. По требованию абонента он называет поставщика контента, дату заказа и сумму списаний. Об автоматическом продлении нужно предупредить минимум за семь дней. Оператор также объясняет, как бесплатно отказаться от услуги. Отменить контент-услуги абонент может в личном кабинете.

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В начале 2027 года жалобы на спам выделят в отдельную категорию обращений. В приложениях операторов должна появиться отдельная кнопка для жалобы на спам. Подать такую жалобу через приложение «Дія» можно будет с 2027 года. В министерстве рассчитывают, что это ускорит реакцию операторов.

Отдельно правила ввели предельные лимиты. Это сумма или объём услуг, которыми абонент может воспользоваться без предварительной оплаты. Лимит можно уменьшить, полностью от него отказаться или бесплатно проверить остаток. Во время военного положения действует дополнительная оговорка. Абонентам на территориях боевых действий и временно оккупированных связь не отключают. Причиной не может быть даже нехватка средств на счету.