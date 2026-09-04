«Киевстар ТВ» показал премьеру Original-сериала «Отважная девушка» о полицейской

3 сентября «Киевстар ТВ» провел эксклюзивную онлайн-премьеру Original-сериала «Отважная девушка» на своей платформе кино и телевидения. Четырехсерийная мелодрама с детективной линией открыла осенний сезон новых Originals-премьер.

Это первая из трех Originals-историй, которые «Киевстар ТВ» планирует выпустить этой осенью. В сюжете сочетаются напряженная детективная линия и драма выбора между служебным долгом и чувствами.

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Главная героиня — 25-летняя Евгения Марчук, одна из лучших оперативниц центрального отдела киевской полиции. Она пришла в профессию по призванию, знает несколько иностранных языков и легко ориентируется в современных технологиях, поэтому сложные задания её не пугают. Ситуация меняется, когда во время опасной операции под прикрытием Евгения впервые влюбляется. Выполнить задание становится сложнее: к таким чувствам она оказалась не готова.

Роль Евгении Марчук исполнила актриса Анастасия Нестеренко. В сериале также снялись Александр Соколов, Татьяна Злова, Ирина Рождественская, Екатерина Школа, Максим Рягин и другие украинские актеры.

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Напомним, в конце августа на «Киевстар ТВ» уже состоялась премьера фильма «Отель „Соколиное сияние“» — первого полнометражного игрового проекта в линейке Original платформы.