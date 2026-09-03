Вьетнам отключает сети 2G по всей стране

Вьетнам с 15 сентября отключает сети 2G по всей стране — согласно плану, который отраслевой регулятор утвердил еще в 2024 году. Стандарт второго поколения работал здесь с 1993 года, пишет издание Báo Pháp Luật Việt Nam.

Обслуживать абонентов с телефонами, поддерживающими только 2G, операторы перестали еще в октябре 2024 года. Сеть после этого оставили частично работать почти два года. Она обслуживала ранние устройства 3G и 4G без поддержки VoLTE, а также отдельные районы. Среди них — острова Спратли, Парасельские острова и морские платформы. В последние месяцы операторы начали отключать 2G в своих зонах, не дожидаясь общенационального срока.

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Наличие 4G-телефона при этом не гарантирует, что аппарат сможет звонить и после 15 сентября. Часть таких устройств не поддерживает голосовые вызовы через сеть четвертого поколения (VoLTE). Они выходили в интернет через 4G, а для разговора переключались на 2G. Без сети второго поколения такой телефон сохранит доступ к интернету, но не сможет совершить обычный звонок.

Операторы советуют абонентам проверить свои аппараты и включить VoLTE, если телефон ее поддерживает. Часть компаний обещает просканировать устройства и активировать функцию без участия абонента. Но и тогда советуют проверить устройство самостоятельно или обратиться в магазин или центр поддержки.

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Отключение 2G должно не только перевести абонентов на более современные аппараты, но и высвободить частотный ресурс. Диапазоны 900 и 1800 МГц, до сих пор обслуживавшие стандарт второго поколения, перераспределят под новые поколения связи — 4G, 5G и в перспективе 6G. Повторное использование этих полос должно повысить эффективность спектра, расширить покрытие и улучшить качество мобильной связи.

Коммерческая эксплуатация 2G началась в мире в 1991 году, а во Вьетнам стандарт пришел два года спустя — вместе с запуском оператора MobiFone. После более чем 30 лет работы сети второго поколения считаются исчерпавшими свою роль в распространении мобильной связи. Следующими, с сентября 2028 года, в стране начнут выводить из эксплуатации сети 3G.

В регионе Вьетнам не первый, кто прощается со стандартом. В июне China Mobile Hong Kong отключила последнюю сеть 2G в Гонконге.