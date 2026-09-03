В Гонконге разработали концепцию сетей 7G для миллионов ИИ-агентов

Ученые Гонконгского университета науки и технологий (HKUST) предложили концепцию связи для сетей следующего поколения 7G, рассчитанную на обмен данными между миллионами автономных ИИ-агентов. По замыслу исследователей, сеть сама будет решать, когда и кому передавать информацию, а не просто пропускать через себя весь трафик. Исследование опубликовано в научном журнале npj Wireless Technology.

Современные сети связи создавались для одной задачи — передать как можно больше данных как можно быстрее и надежнее. Но появление умных городов, беспилотных автомобилей и цифровых двойников требует постоянного обмена информацией уже не между людьми. Миллионы автономных систем должны согласовывать действия между собой одновременно.

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Авторы исследования считают, что простое наращивание пропускной способности эту проблему не решит, пишет TechXplore. Без новых подходов сама инфраструктура связи может стать узким местом. Это будет тормозить развитие коллективного интеллекта машин — сетей ИИ-агентов, которые согласовывают действия без участия человека.

Чтобы избежать такой перегрузки, исследователи предложили другой принцип взаимодействия. Прежде чем отправить сообщение, ИИ-агент должен оценить его ценность и определить правильного получателя. Далее ему предстоит спрогнозировать, как эта информация повлияет на дальнейшие решения в сети.

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Этот процесс авторы описывают как когнитивный цикл из трех этапов. Сначала система превращает цель человека в конкретную задачу для сети. Далее алгоритм подбирает оптимальную стратегию передачи, балансируя между пропускной способностью, задержкой сигнала и его мощностью.

На третьем этапе сеть опирается на внутреннюю модель окружающей среды, чтобы заранее предвидеть изменения. ИИ должен учитывать перемещения пользователя и перемены в среде. Это нужно, чтобы скорректировать работу еще до того, как качество связи ухудшится.

Разработчики 6G уже рассматривают похожие сценарии, когда сеть не просто передает сигнал, а анализирует обстановку вокруг пользователя. Гонконгская концепция идет дальше. По замыслу авторов, беспилотные автомобили смогут обмениваться лишь теми данными, которые нужны для предотвращения аварии, а заводские роботы — согласовывать ремонт еще до появления поломки. Сеть в таком подходе перестает быть просто каналом для данных и становится платформой для коллективного мышления машин.

Авторы подчеркивают, что представленная работа — не готовый технический стандарт, а ориентир для дальнейших исследований. Ученым еще предстоит решить вопросы доверия к ИИ и стабильности новых систем.

Над сетями будущих поколений одновременно работают исследовательские команды в разных странах. Над безопасностью 6G, например, работает международный консорциум с участием Киевского авиационного института.