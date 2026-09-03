Starman Optical покупает GoPro за $285 млн и закрывает ее долг в $92 млн

Американский производитель экшн-камер GoPro и частная оптическая компания Starman Optical сообщили о сделке по приобретению стоимостью $285 млн. Starman Optical выплатит акционерам GoPro по $1,14 за акцию. За счет сделки GoPro погасит долг в $92 млн, который годами давил на компанию.

После завершения сделки бывшие акционеры GoPro получат около 10% в структуре объединенной компании. Стороны рассчитывают закрыть сделку до конца года.

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Starman Optical специализируется на оптических трансиверах и фотонных технологиях. Компания входит в холдинг Starman Holding, который также владеет потребительскими брендами Incase, Incipio и Griffin.

В GoPro заявили, что сделка позволит «максимизировать ценность интеллектуальной собственности». Компания рассчитывает нарастить потенциал в потребительском, коммерческом и оборонном сегментах и планирует перенести производство продукции для стратегических рынков в США. Существующую линейку потребительских товаров GoPro продолжит поддерживать.

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«Мы ожидаем, что это слияние позволит GoPro расширить присутствие на потребительском, коммерческом и оборонном рынках. Компания станет ведущей американской фирмой в области решений для обработки изображений и оптики, решающей важные задачи национальной безопасности, связанные с камерами, оптикой и инфраструктурой искусственного интеллекта», — заявил основатель и генеральный директор GoPro Николас Вудман.

О сделке стало известно через несколько месяцев после майского заявления GoPro. Тогда компания сообщила, что рассмотрит стратегические предложения из разных секторов, включая оборонный.

GoPro основал в 2002 году Николас Вудман. Компания выпускала защищенные камеры серии HERO для экстремальных условий, модель MAX для съемки на 360 градусов и квадрокоптер Karma. В 2014 году GoPro вышла на биржу NASDAQ. В последние годы она столкнулась с падением выручки, усилением конкуренции со стороны китайских брендов и дефицитом чипов, а в 2018-м сократила штат и свернула выпуск дронов.

В июне 2026 года GoPro предупредила акционеров о риске банкротства без привлечения нового финансирования. Чтобы этого избежать, Вудман вложил в компанию $20 млн собственных средств. Деньги компания получила в обмен на специальные ценные бумаги, которые позже можно будет обменять на акции.