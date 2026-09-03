Roku запустил круглосуточный канал с фильмами и сериалами, полностью созданными ИИ

Стриминговая платформа Roku запустила круглосуточный канал Fairground AI Creator TV. Весь его видеоряд — фильмы, сериалы, анимация и документальные проекты — создает искусственный интеллект. Проектом руководит ИИ-стартап Fairground Entertainment, который делает ставку на то, что ИИ способен не только генерировать видео, но и помочь создать телевидение следующего поколения, пишет Variety.

В августе 2026 года канал дебютировал сразу на более чем пяти подключенных телеплатформах и FAST-сервисах. В текущей версии проекта задействовано более 100 авторов и более 40 студий, работающих с генеративным видео. Зритель здесь не выбирает отдельный фильм. Вместо этого он подключается к непрерывному эфиру — так же, как на обычном телеканале.

- Реклама -

Fairground Entertainment основал бывший сооснователь Xumo Колин Петри-Норрис. Компания разработала ИИ-платформу Creator. Она помогает режиссерам, создателям цифрового контента и художникам, работающим с нейросетями, производить и монетизировать программы для бесплатных рекламных стриминговых каналов (FAST). Платформа снимает традиционные барьеры производства телеконтента: авторы получают инструменты на основе ИИ и прямой путь к дистрибуции, сообщает Yahoo Finance.

По словам Петри-Норриса, создателям ИИ-фильмов до сих пор не хватало доступа к массовой аудитории. Компания хочет перенести «ИИ-кино» из соцсетей и экспериментальных фестивалей на телевизоры. Так ее основатель надеется показать этот формат зрителям, которые раньше с ним не сталкивались.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Fairground предлагает авторам и коммерческую модель. Лучшие работы отбирают для показа на Roku и других стриминговых платформах. Их создатели за это получают половину дохода от показа контента и рекламы. В компании считают, что ИИ уже позволяет выпускать фильмы и сериалы значительно быстрее традиционных студий.

После появления первых записей эфира Fairground AI Creator TV пользователи Roku встретили новинку в соцсетях сдержанно. Увиденное называли «ИИ-мусором» и «антиутопией». Сам канал некоторые сравнивали не с телевидением, а с монитором, заполненным дешевым нейросетевым контентом. Отдельное недоумение вызвали рекламные и промо-ролики с ИИ-аватарами, неестественной мимикой и цифровыми голосами.

В Roku на эту реакцию особо не обращают внимания. Компания планирует увеличить объем ИИ-рекламы для малого и среднего бизнеса на платформе. В Roku рассчитывают, что рестораны, автосалоны и другие небольшие фирмы смогут за несколько минут создавать готовые ИИ-ролики — раньше такое производство было для них слишком дорогим. В компании надеются, что это приведет на телевидение рекламодателей, которые до сих пор покупали рекламу только в соцсетях и поисковых системах.

Напомним, ранее в этом году Fox договорился купить стриминговую платформу Roku за 22 млрд долларов. Сделку планируют закрыть в первой половине 2027 года.