MEGOGO получил эксклюзивные права на Лигу наций УЕФА и Евро-2028

Медиасервис MEGOGO выиграл тендер на показ матчей национальных сборных УЕФА в Украине в 2026–2028 годах. Права эксклюзивные и охватывают Лигу наций, европейский отбор к Евро-2028 и сам финальный турнир.

Новый цикл официальных игр европейских сборных откроет Лига наций сезона 2026/27. Её групповой этап продлится с 24 сентября по 17 ноября. Каждая команда Лиг A, B и C проведёт шесть матчей — по два с каждым соперником в своей группе.

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Сборная Украины попала в группу B2 вместе с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией. Первые две игры украинцы проведут на выезде — 25 сентября с Венгрией и 28 сентября с Грузией. Дома команда примет Северную Ирландию 2 октября и Венгрию 5 октября. Заключительные матчи — 14 ноября в гостях у Северной Ирландии и 17 ноября дома с Грузией.

Первое место в группе гарантирует прямой подъём в Лигу A. Второе выведет в стыковые матчи против третьей команды из одной из групп Лиги A. Третья команда сыграет стыки за право остаться в Лиге B, а четвёртая опустится в Лигу C.

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Матчи покажут в онлайн-сервисе MEGOGO — во всех пакетах MEGOPACK и в подписке «Спорт». Трансляции будут также на телеканалах MEGOGO Футбол. Игры сборной Украины откроют ещё и для подписки «Оптимальная». Кроме того, их бесплатно покажет телеканал «MEGOGO СПОРТ» в T2 и кабельных сетях. Там же в прямом эфире пойдёт один выбранный матч каждого игрового дня Лиги наций.

Следом за Лигой наций медиасервис будет транслировать европейский отбор. В нём сборные разыграют путёвки в финальную часть Евро-2028.

Матчи сборной Украины на MEGOGO будут сопровождать студийные программы. Имена комментаторов, ведущих и экспертов, а также детали студийных трансляций медиасервис объявит позже.

«Этот пакет прав охватывает большой цикл матчей национальных сборных — от Лиги наций и квалификации до финального турнира Евро-2028. За право показывать эти соревнования украинской аудитории команда MEGOGO боролась в конкурентном тендере, и для нас это важный результат», — отметила директор по контенту медиасервиса Мария Панченко. По её словам, все поединки сборной Украины и выбранные матчи других команд останутся бесплатными на «MEGOGO СПОРТ».

MEGOGO годами транслирует крупные международные футбольные турниры — в Украине и на других рынках, где работает сервис. Летом 2026 года медиасервис был официальным вещателем чемпионата мира по футболу FIFA в Украине и показал в прямом эфире все 104 матча турнира.