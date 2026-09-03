Медиаплеер VLC преодолел рубеж в 7 миллиардов загрузок на всех платформах

Медиаплеер VLC, разработку которого ведёт некоммерческая организация VideoLAN, преодолел отметку в 7 миллиардов загрузок на всех платформах. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на электронное письмо президента и ведущего разработчика проекта Жан-Батиста Кемпфа.

Предыдущую отметку в 6 миллиардов загрузок проект взял в январе 2025 года. Таким образом, седьмой миллиард VLC собрал чуть более чем за полтора года.

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Плеер остаётся востребованным даже в эпоху стриминговых сервисов, поскольку распространяется бесплатно и работает в офлайн-режиме. Встроенные в операционные системы альтернативы не всегда оказываются удачными. Обновлённый Media Player в Windows 11 работает медленнее предшественника 17-летней давности.

Недавно VLC портировали на новую телевизионную операционную систему Amazon Vega. В VideoLAN также работают над поддержкой остальных платформ и кодеков. Активно готовится выпуск VLC 4, однако проекту такого масштаба нужно время.

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В 2025 году разработчики заявили, что со временем плеер получит автоматический перевод и генерацию субтитров. Эти функции должны работать на основе локальных моделей искусственного интеллекта.