Медиаплеер VLC преодолел рубеж в 7 миллиардов загрузок на всех платформах

Новости
VLC Media Player

Медиаплеер VLC, разработку которого ведёт некоммерческая организация VideoLAN, преодолел отметку в 7 миллиардов загрузок на всех платформах. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на электронное письмо президента и ведущего разработчика проекта Жан-Батиста Кемпфа.

Предыдущую отметку в 6 миллиардов загрузок проект взял в январе 2025 года. Таким образом, седьмой миллиард VLC собрал чуть более чем за полтора года.

- Реклама -

Плеер остаётся востребованным даже в эпоху стриминговых сервисов, поскольку распространяется бесплатно и работает в офлайн-режиме. Встроенные в операционные системы альтернативы не всегда оказываются удачными. Обновлённый Media Player в Windows 11 работает медленнее предшественника 17-летней давности.

Недавно VLC портировали на новую телевизионную операционную систему Amazon Vega. В VideoLAN также работают над поддержкой остальных платформ и кодеков. Активно готовится выпуск VLC 4, однако проекту такого масштаба нужно время.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В 2025 году разработчики заявили, что со временем плеер получит автоматический перевод и генерацию субтитров. Эти функции должны работать на основе локальных моделей искусственного интеллекта.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Starman Optical покупает GoPro за $285 млн и закрывает ее долг в $92 млн

GoPro согласилась на слияние со Starman Optical, чтобы избежать банкротства. Основатель компании заявил о намерении расширить присутствие на оборонном рынке.
Новости

MEGOGO получил эксклюзивные права на Лигу наций УЕФА и Евро-2028

Медиасервис MEGOGO эксклюзивно покажет в Украине Лигу наций УЕФА сезона 2026/27, европейский отбор к Евро-2028 и финальный турнир чемпионата Европы 2028 года.
Новости

Google ведёт переговоры с голливудскими студиями об обучении ИИ на их фильмах

Google предлагает студиям сотни миллионов долларов за доступ к их библиотекам. Кроме того, они могли бы получить долю рекламной выручки от ИИ-контента.
Новости

TCL обвинила Samsung в продаже обычных LED-телевизоров под видом Mini LED

TCL подала в суд в Лос-Анджелесе на Samsung из-за рекламы телевизоров серии M как Mini LED. Истец утверждает, что это переделка бюджетной LED-линейки.
Новости

NASA поручило Blue Origin построить сеть связи на Марсе за 700 млн долларов

NASA заключило с Blue Origin контракт до 700 млн долларов на спутник-ретранслятор для Марса. Аппарат обеспечит связь миссий на планете и вокруг нее.