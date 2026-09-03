Huawei и HP заключили глобальное многолетнее соглашение о взаимном лицензировании патентов на технологии Wi-Fi. Договорённость распространяется на стандарты Wi-Fi 6 и Wi-Fi 7. Она закрывает патентный спор между компаниями, сообщает профильный портал HuaweiCentral.

По условиям договора HP получила право использовать разработки Huawei в собственной технике. Речь идёт о ноутбуках, настольных компьютерах и принтерах. Китайская компания, в свою очередь, сможет применять патентные наработки американского производителя.

- Реклама -

Спор между сторонами начался в августе 2025 года. Тогда Huawei подала иск против HP. Компания обвинила американского производителя в использовании запатентованной технологии Wi-Fi 6 без соответствующей лицензии. Речь шла о разработке, которая обеспечивает передачу данных в беспроводных локальных сетях.

Впоследствии HP присоединилась к патентной программе Sisvel по Wi-Fi 6. Эта программа лицензирует разработки от имени правообладателей. Так американский производитель получил права почти на 2000 патентов стандарта. Новое соглашение окончательно урегулировало разногласия и охватило не только Wi-Fi 6, но и более новый Wi-Fi 7.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

За использование соответствующих беспроводных технологий HP будет выплачивать Huawei лицензионные отчисления. В июне китайская компания объявила цену лицензии на собственные патенты Wi-Fi 7 — 5 центов за устройство.

Патентные конфликты в отрасли всё чаще завершаются лицензионными соглашениями. Схожим образом Acer и Nokia урегулировали спор по видеокодекам H.264 и H.265.