Google ведёт переговоры с голливудскими студиями об обучении ИИ на их фильмах

Google ведёт переговоры с крупнейшими голливудскими студиями о лицензионных соглашениях. Они позволят компании обучать свои ИИ-модели на фильмах и сериалах, защищённых авторским правом. За доступ к библиотекам студий Google готова платить сотни миллионов долларов, пишет The Verge.

Disney, Warner Bros. Discovery и Universal официального согласия технологическому гиганту пока не дали. Топ-менеджеры компании уже связались с руководством нескольких студий. Они сделали конкретные предложения по сотрудничеству и развитию ИИ-инструментов Google. Голливуд тем временем уже пробовал защищать свой контент от разработчиков ИИ. В сентябре 2025 года три студии обвинили разработчиков китайской нейросети Hailuo AI в незаконном использовании персонажей. Претензии предъявили Disney, Warner Bros. Discovery и NBCUniversal.

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Разрешение Google нужно на обучение моделей на всём содержимом студийных библиотек. По данным источника, принадлежащая Disney студия Pixar может получить около $40 млн. Это цена права генерировать контент с одним её персонажем. Выплаты могут вырасти до многих миллиардов, если сделки охватят большое количество персонажей. Студии также смогут получить долю рекламной выручки Google от созданного ИИ контента. Речь идёт о материалах, которые компания использует на своих платформах, в том числе на YouTube.

Какими бы дорогими ни были эти сделки, они способны укрепить позиции Google на рынке ИИ. Возможность Gemini создавать изображения с персонажами Disney на первый взгляд не выглядит значимой. Однако именно такие вещи могут привести к генеративному ИИ людей, равнодушных к технологиям.

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Контент из таких партнёрств, вероятно, будет выглядеть лучше сгенерированного на нелегально полученных данных. Именно за такое использование Warner Bros. Discovery подала иск против Midjourney. Наличие логотипа Google на официальном ИИ-контенте Disney тоже может улучшить восприятие технологии.

Риски в этой истории распределены неравномерно. Google практически ничем не рискует, чего не скажешь о студиях. Сотрудничество может дать им краткосрочную выгоду, но в более отдалённой перспективе способно обернуться против них. Аудитория может почувствовать, что индустрия развлечений её обманула.