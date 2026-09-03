BT демонтирует медную телефонную сеть и может выручить за металл более £2 млрд

Британский оператор BT может выручить более £2 млрд (около $2,7 млрд) за медь из старой телефонной сети, которую демонтирует при переходе на оптоволокно. Раньше эти запасы оценивали примерно в £1,5 млрд, пишет Engadget.

Медную сеть оператор выводит из эксплуатации постепенно, и на фоне подорожания металла она оказалась ценным активом. Цены поднимают сразу несколько направлений — центры обработки данных для искусственного интеллекта, возобновляемая энергетика и электрификация промышленности. В ближайшие десять лет мировое потребление меди должно заметно вырасти.

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Старую инфраструктуру заменяет дочерняя компания BT — Openreach. Она строит полностью оптоволоконную сеть и к концу десятилетия рассчитывает подключить к ней 30 млн домохозяйств. Схожим путём идёт и Германия, где регулятор планирует поэтапно вывести медные сети из эксплуатации.

С 2023 года Openreach сняла со старой сети более 22 000 тонн меди. Почти 10 000 тонн из них приходятся на прошлый финансовый год. «Медь — один из ключевых материалов современной экономики», — отметила руководитель направления устойчивого развития Эбби Чикен.

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Перерабатывать кабели будет компания EMR, с которой BT заключила соглашение. Аванс за уже снятую медь составил £99 млн.

Вместе с ценами на медь выросло и количество краж кабеля. Местами из-за этого целые районы остаются без связи. С той же проблемой сталкиваются операторы в США, которые объединились против воров медных линий. Своё решение нашли и в Openreach. Там часть кабелей помечают синтетической ДНК и веществом, которое видно в ультрафиолете.