TCL обвинила Samsung в продаже обычных LED-телевизоров под видом Mini LED

Китайский производитель телевизоров TCL обратился с иском в федеральный суд Лос-Анджелеса против Samsung, сообщает Reuters. Причина — реклама телевизоров серии M. По словам истца, корейская компания приписала им технологию Mini LED, которой там нет.

По версии TCL, Samsung взяла бюджетную модель из своей переработанной линейки без технологии Mini LED. Далее Samsung вывела эту модель на рынок под видом премиальной версии с технологией Mini LED и соответствующей ценой. Эта технология использует значительно меньшие светодиоды, чем обычная LED-подсветка. Это позволяет точнее управлять яркостью отдельных участков экрана. Благодаря этому, как утверждает TCL, изображение получается более качественным — с более широким динамическим диапазоном и более высокой контрастностью.

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TCL настаивает, что серия M не имеет никакого отношения к технологии Mini LED. По словам компании, это лишь переработанная версия обычных LED-телевизоров Samsung. Корейский производитель вывел новую линейку на рынок в марте. Цены на неё оказались ниже самых доступных Mini LED-моделей самой TCL, хотя в рекламе заявлялась поддержка этой технологии.

По утверждению TCL, в 2023–2025 годах она продавала телевизоров Mini LED больше, чем Samsung. Конкурент тогда не мог предложить сопоставимые модели по похожей цене. В предыдущем раунде противостояния двух производителей победила, впрочем, именно Samsung. Мюнхенский суд запретил TCL маркировать свои телевизоры как QLED из-за отсутствия соответствующих технологий.

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Представитель TCL заявил, что дешёвая продукция Samsung под видом Mini LED ударила по продажам, репутации и технологиям компании. «Эта давняя история о корпоративной жадности увенчалась успехом, потому что фиктивная продукция вернула Samsung долю рынка, которую она украла у TCL и которую та завоевала с большими усилиями», — заявил истец. Ранее в этом году TCL сократила отставание от Samsung на мировом рынке телевизоров до одного процентного пункта.

Samsung отвергает обвинения и намерена оспаривать иск в суде. В компании подчёркивают уверенность в качестве и точности описаний своей продукции. Вину там, напротив, перекладывают на TCL. По версии Samsung, именно её недостоверная реклама ввела покупателей в заблуждение и заставила платить за телевизоры с фальшивой маркировкой вместо настоящего качества изображения Mini LED.

TCL требует от суда запретить Samsung использовать название Mini LED в отношении серии M. Кроме того, компания добивается денежной компенсации.