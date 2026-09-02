Венгерская 4iG Group и SpaceX заключили в Бастропе (Техас) соглашения о запуске мобильного спутникового сервиса Starlink Mobile и защищённых решений Sovereign Solutions. По словам компаний, это первое подобное соглашение в Европе, объединяющее оба направления в одной модели сотрудничества.

Со стороны 4iG Group документы подписал председатель и исполнительный директор Геллерт Ясаи, со стороны SpaceX — президент и главный операционный директор Гвинн Шотвелл. 4iG Group и SpaceX называют эту комбинацию уникальной для региона. Deutsche Telekom и Starlink также договорились о спутниковой 5G-связи для смартфонов в Европе, подписав соглашение ещё в марте. Однако сам сервис заработает лишь в 2028 году, и аналога Sovereign Solutions в том соглашении нет.

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Starlink Mobile обеспечивает прямое соединение с обычными LTE-совместимыми телефонами без дополнительного оборудования. Технология дополнит сети телеком-компаний 4iG Group в Венгрии и на Западных Балканах. Это касается районов, где наземное покрытие ограничено или отсутствует — в частности гор и прибрежных вод. Сервис также поддержит связь абонентов во время чрезвычайных ситуаций и временных сбоев мобильной инфраструктуры.

Сначала 4iG Group запустит коммерческий сервис первого поколения в Венгрии и Албании. Эти страны присоединятся к нескольким рынкам, где Starlink Mobile уже доступен миллионам пользователей на шести континентах. График запуска будет зависеть от регуляторных, технических и коммерческих условий в каждой стране.

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Далее сотрудничество охватит следующее поколение технологии — Starlink Mobile V2. Оно будет работать на глобальных приоритетных правах SpaceX в диапазоне 2 ГГц. Это добавит возможности негеостационарной сети 5G (5G non-terrestrial network) — то есть связи через спутники вместо наземных вышек. По словам Шотвелл, V2 позволит передавать широкополосный интернет напрямую на мобильные телефоны. Starlink Mobile V2 запустят в Венгрии, Албании, Черногории и Северной Македонии.

Через Sovereign Solutions подразделение 4iG Space and Defence Technologies (4iG S&D) и SpaceX разработают интегрированный сервис. Он объединит расширенную спутниковую связь со сквозной защитой передаваемых данных. Запуск запланирован на следующий год. Решение будет обеспечивать широкополосное подключение и защищённую сетевую инфраструктуру для нужд национальной безопасности.

Соглашение соответствует профилю 4iG Group, который охватывает телекоммуникации, космические и оборонные технологии. Группа — крупнейший венгерский холдинг на рынках капитала в этой сфере, её акции торгуются на Будапештской фондовой бирже. Штат компании насчитывает более 11 тыс. сотрудников.