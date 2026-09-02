NASA поручило Blue Origin построить сеть связи на Марсе за 700 млн долларов

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Orion Artemis II Optical Communications System
Художнє зображення Orion Artemis II Optical Communications System. Фото: NASA / Dave Ryan

NASA выбрало Blue Origin поставщиком телекоммуникационных услуг для Марса. Контракт стоимостью до 700 млн долларов предусматривает разработку высокопроизводительного аппарата для связи на Марсе и в его окрестностях. Аппарат должен быть готов до 31 декабря 2028 года.

После запуска он будет ретранслировать научные данные, изображения, навигационную и другую критически важную информацию космических миссий, работающих на Марсе и вокруг него. Надежный канал связи с планетой нужен NASA прежде всего для программы Artemis. В ее рамках агентство осваивает Луну как промежуточный этап перед пилотируемыми полетами на Марс. Продвижение программы идет довольно медленно, хотя в этом году астронавты уже совершили облет Луны. Чем ближе миссии будут подступать к Марсу, тем больший объем данных придется передавать на Землю.

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Именно поэтому агентство заранее позаботилось об отдельной марсианской сети: Blue Origin стала победителем тендера, который NASA объявляло на разработку орбитального спутника для связи между Марсом и Землей.

Для Blue Origin это уже не первый контракт с NASA: компания также разрабатывает посадочные модули для лунных миссий агентства. При этом в мае произошел взрыв на стартовой площадке, которую Blue Origin использует для ракетной программы New Glenn. Генеральный директор компании пообещал восстановить площадку до конца 2026 года. В NASA же прогнозируют, что это произойдет не раньше 2028-го.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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