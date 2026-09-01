TP-Link представила первые потребительские роутеры Wi-Fi 8

TP-Link представила в Берлине на выставке IFA 2026 свою первую линейку домашних устройств нового поколения, сообщает TechRadar. Вместо погони за пиковой скоростью компания сделала ставку на стабильность соединения при большом количестве подключённых устройств и слабом сигнале.

Archer 9 Ultra — трёхдиапазонный роутер с суммарной скоростью до 19 Гбит/с и 18 встроенными антеннами. Заявленная площадь покрытия достигает около 335 кв. м, а для европейской версии — около 279 кв. м. Устройство получило и проводное подключение со скоростью до 10 Гбит/с.

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Deco 8 Ultra рассчитана на большие помещения и построена по принципу mesh-сети. Комплект из трёх модулей поддерживает три диапазона, включая 6 ГГц, а суммарная скорость заявлена на уровне 22 Гбит/с в США и 19 Гбит/с в Европе. По данным TP-Link, такой комплект способен покрыть сетью площадь до 910 кв. м и одновременно обслуживать более 200 устройств.

Главное отличие Wi-Fi 8 от предыдущего поколения — не в простом увеличении скорости, а в стабильности соединения. Новый стандарт должен лучше справляться с перегруженной сетью, помехами от соседних устройств и снижением качества сигнала на расстоянии. Для этого TP-Link использует собственную систему StabilityEngine. Она динамически распределяет пропускную способность между подключёнными гаджетами и задействует дополнительный канал, когда основной перегружен.

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Это должно уменьшить падение скорости в сетях с большим количеством смартфонов, компьютеров, телевизоров и устройств «умного дома». Отдельные технологии также призваны сохранять более стабильное соединение на границе зоны покрытия.

Покупать такой роутер прямо сейчас исключительно ради перехода на Wi-Fi 8 пока не самое очевидное решение. Сам стандарт 802.11bn ещё разрабатывается и окончательно не утверждён, а полноценные клиентские устройства с его поддержкой — смартфоны, ноутбуки — появятся позже. Старые гаджеты с Wi-Fi 7 и предыдущими версиями стандарта продолжат работать с новыми роутерами, но не получат всех преимуществ Wi-Fi 8.

TP-Link впервые объявила о коммерческой линейке Wi-Fi 8 ещё в мае 2026 года, когда представила платформу Archer 8 и сообщила о планах выпустить первые устройства осенью. Ранее компания уже испытала экспериментальный образец оборудования нового стандарта. Теперь она перешла от анонса к демонстрации готовых потребительских моделей.

Предварительные заказы на Archer 9 Ultra должны начаться 30 сентября в отдельных регионах, Deco 8 Ultra появится позже. TP-Link также планирует расширить линейку Wi-Fi 8 портативным роутером Roam 8, усилителями сигнала и адаптерами. Цены на новые устройства пока не раскрыли.