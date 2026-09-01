Starlink вошёл в тройку лидеров по удовлетворённости клиентов среди провайдеров США

Спутниковый сервис Starlink впервые попал в ежегодный рейтинг удовлетворённости клиентов American Customer Satisfaction Index (ACSI). С результатом 76 баллов из 100 он занял третье место среди 12 крупнейших провайдеров не оптоволоконного интернета США, говорится в исследовании индекса.

Выше Starlink расположились только два сервиса фиксированного 5G-доступа — Verizon 5G Home Internet с 79 баллами и T-Mobile 5G Home Internet с 78. Оба оператора вместе с AT&T в мае объявили о совместном предприятии для устранения «мертвых зон». Спутниковый оператор стал единственным представителем своего типа подключения в тройке лидеров.

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Остальные участники рейтинга оказались ниже, а ближайшим преследователем стал Cox с 72 баллами. AT&T Internet, Spectrum и Xfinity набрали по 71. Замыкают список Optimum и Xtream с 64 баллами и Frontier Communications с 63. Таким образом, в этой категории Starlink не уступил ни одному кабельному или DSL-провайдеру.

Средний показатель сегмента составляет 71 балл, то есть сервис SpaceX превысил его на пять пунктов. Вся отрасль интернет-провайдеров США набрала 73 балла — на 1% больше, чем годом ранее.

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Операторов оптоволоконного доступа ACSI оценивает отдельно. Средний результат в этой категории — 76 баллов, ровно столько же, сколько получил Starlink. Лидирует в ней AT&T Fiber с 79 баллами.

Показательным результат делает и принципиально иная инфраструктура сервиса — связь с абонентами обеспечивают спутники на низкой околоземной орбите, число которых превысило 11 тысяч. Несмотря на это по уровню удовлетворённости клиентов сервис не уступает наземным сетям.

SpaceX одновременно расширяет присутствие на телеком-рынке США. Компания изучает возможность купить частотный спектр у операторов или принять участие в аукционе FCC. Цель — запуск собственного мобильного оператора.

Рейтинг 2026 года ACSI составила по опросам, проведённым с апреля 2025-го по март 2026 года.