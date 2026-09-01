Спутник Huawei спас путешественника при оползне в Непале

Путешественник спасся во время мощного оползня в Непале 26 августа благодаря спутниковой связи смартфона Huawei Mate X5. Об этом мужчина рассказал в комментарии под постом главы потребительского подразделения Huawei Ричарда Ю (Yu Chengdong) в Weibo, пишет Huaweicentral.

Мобильная связь и интернет в районе катастрофы не работали, поэтому мужчина включил на смартфоне спутниковую связь и текстовые сообщения. Эта функция связала его с внешним миром: он вызвал вертолёт, который вовремя эвакуировал его в безопасное место. Из самого комментария следует, что мужчина пользуется Huawei Mate X5 Collector’s Edition.

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«Я лично пережил катастрофу — оползень и наводнение в Непале 26 августа. Особенно благодарен за функцию спутниковой связи и SMS на моём телефоне Huawei. Только после катастрофы я осознал, что спутниковая связь может спасать жизни», — написал пользователь.

Huawei внедрила спутниковую связь в массовых смартфонах в 2022 году, когда поддержку китайской навигационной системы BeiDou получила серия Mate 50. С тех пор компания расширяла возможности технологии — от текстовых сообщений до двусторонней голосовой связи и передачи изображений. Ранее Китай также запустил сервис отправки SMS через спутники BeiDou для регионов без мобильного покрытия.

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Подобные решения развивают и другие производители: индийский оператор BSNL совместно с британской Inmarsat выпустил спутниковый телефон стоимостью 1400 долларов для регионов без покрытия мобильных сетей. Следующей в линейке Huawei станет серия Mate 90, и какие изменения она принесёт спутниковой связи — пока неизвестно.