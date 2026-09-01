«Sony» запустила на PlayStation 5 бесплатный сервис Live TV on PS5 с более чем 100 телеканалами, фильмами, сериалами, аниме и спортивными трансляциями. Подписка PlayStation Plus для просмотра не нужна, однако контент сопровождает реклама.

Как пишет The Verge, сервис уже доступен владельцам консоли в США. Следующей страной запуска станет Канада, точную дату «Sony» пока не называет.

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Live TV on PS5 работает по модели FAST (Free Ad-Supported Television) — бесплатного потокового телевидения, которое финансируется показом рекламы. Помимо каналов с непрерывной трансляцией, пользователям предлагают библиотеку видео по запросу: фильмы, сериалы и аниме можно смотреть в любое время, а не только по эфирной сетке.

Для доступа нужно перейти в раздел Media на главном экране консоли и выбрать Live TV on PS5. Далее достаточно войти в учётную запись PlayStation Network — устанавливать отдельное приложение не нужно.

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На момент запуска сервис предлагает каналы и программы от Amazon MGM Studios, ABC News, ESPN, FOX, NBCUniversal, Lionsgate, NASCAR, NFL, UFC, Spotify и Crunchyroll. В спортивном разделе доступны FOX Sports, NBC Sports Now, NASCAR, UFC и NFL Channel. Последний круглосуточно транслирует программы об американском футболе, повторы матчей и освещение игровых дней. Новостной блок содержит ABC News Live, NBC News Now, FOX Weather и LiveNOW from FOX.

Отдельные каналы посвящены аниме «Наруто», «Сейлор Мун», Hunter × Hunter, Death Note, My Hero Academia и Black Clover. Часть из них Crunchyroll создала специально для Live TV on PS5. Новый бесплатный каталог появился на фоне сокращения платного: летом «Sony» уже удаляла сотни фильмов и сериалов из PlayStation Store из-за истечения лицензий.

Каталог зависит от региона и со временем будет меняться. «Sony» обещает постепенно добавлять новые каналы, тематические подборки и прямые трансляции событий. Компания также рассматривает запуск в других странах, но не уточняет, появится ли сервис в Европе и Украине.

Поддержку телевизоров Sony Bravia планируют добавить до конца 2026 года. О запуске Live TV на PlayStation 4 компания пока не сообщала.