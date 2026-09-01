Чем Samsung Galaxy S26 FE отличается от Galaxy S25 FE

Спецпроект
Galaxy S26 FE vs Galaxy S25 FE

Galaxy S26 FE продолжает концепцию Fan Edition, но по сравнению с Galaxy S25 FE обновления затронули не только программную часть. Samsung сохранила знакомый формат большого экрана и емкий аккумулятор, одновременно обновив платформу и интеллектуальную обработку. Поэтому сравнивать поколения лучше не по одному параметру, а по тому, как изменилась связка «железо + камера + Galaxy AI».

Актуальные характеристики новой модели собраны на странице https://samsungshop.com.ua/ru/smartphones/model_galaxy-s26-fe/, где можно сравнить доступные конфигурации и выбрать подходящий вариант. Главное отличие от S25 FE заключается в переходе на более новую аппаратную платформу и обновленной логике работы интеллектуальных функций.

Новый процессор меняет основу смартфона

Galaxy S25 FE работает на Exynos 2400, тогда как Galaxy S26 FE получил 10-ядерный 3-нанометровый Exynos 2500 с графикой Xclipse 950. Новый чип отвечает не только за вычислительную производительность, но и за обработку фото, работу NPU и часть сценариев Galaxy AI.

Обе модели рассчитаны на многозадачность, приложения, игры и съемку, однако S26 FE получил более современную платформу. Это особенно важно в задачах, где смартфон одновременно обрабатывает изображение, фоновые процессы и интеллектуальные функции.

Что осталось знакомым в экране и корпусе

По формату дисплея поколения близки: Galaxy S26 FE сохранил 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления до 120 Гц. Защита также близка к S25 FE: Gorilla Glass Victus+, Enhanced Armor Aluminum и IP68 использовались уже в предыдущем поколении.

В S26 FE сохранены:

  • Corning Gorilla Glass Victus+;
  • рамка Enhanced Armor Aluminum;
  • защита от пыли и воды по стандарту IP68.

По экрану и защите корпуса S26 FE остается близким к S25 FE, а заметнее изменения проявляются в платформе и ПО.

Камера развивается не только за счет мегапикселей

Galaxy S26 FE получил основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией, 12-Мп ультраширокоугольный модуль и 8-Мп телефото с трехкратным оптическим зумом. По числам конфигурация близка к S25 FE, поэтому главное отличие стоит искать не в росте разрешения.

На результат влияют новый процессор, алгоритмы обработки, HDR, ночные сценарии и функции Galaxy AI. Сочетание сенсоров и вычислительной обработки определяет, насколько хорошо смартфон справляется со сложным светом, движением и приближением.

Кому переход на Galaxy S26 FE даст больше нового

Для владельца Galaxy S25 FE разница будет прежде всего связана с более свежей платформой, обновленной программной средой и развитием AI-функций. Экран, аккумулятор на 4900 мА·ч и зарядка до 45 Вт остаются близкими по концепции, поэтому переход между соседними поколениями стоит оценивать прежде всего по процессору, камере и ПО.

Если пользователь переходит со старой модели FE или более раннего Galaxy, обновление будет заметнее в производительности, защите корпуса, обработке фото и интеллектуальных возможностях. Galaxy S26 FE развивает знакомую формулу серии, а не меняет ее полностью.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

MS Special
MS Special
MS Special — це команда контент-райтерів, які перетворюють ідеї в якісні тексти. Ми пишемо, редагуємо та публікуємо статті як для бізнесу, так і від бізнесу. Завжди вчасно, завжди якісно.
- Реклама -

Читайте также

Спецпроект

DTF-печать: как устроена технология переноса изображений на текстиль

Технология DTF (Direct to Film): принцип работы, сравнение с другими методами печати на текстиле и практические критерии выбора оборудования и чернил.
Спецпроект

Veo 3.1 и Seedance 2.5: осваиваем генерацию AI-видео на едином холсте

Реализм и точная физика Veo 3.1 против выразительного кинематографического движения Seedance 2.5: обе модели теперь доступны на одном рабочем холсте.
Спецпроект

Новая серая зона: проп-трейдинг и риски для частного трейдера

Рынок проп-трейдинга растет, а вместе с ним — число предложений. Разбираемся, как проверить условия, риски и надежность проп-компании перед оплатой программы.
Спецпроект

Гаджеты для дома и ухода оптом: современные решения от бренда Proove

Гаджеты для дома, ухода и офиса — растущая ниша для розницы. Разбираем ассортимент Proove и условия оптовых закупок у официального дистрибьютора Ncase.
Спецпроект

Обзор боксерских событий: триумф Каррингтона и изменения в расписании недели

Что изменилось в мировом боксе за неделю: уверенная защита титула, отменённые выступления и перенесённый бой за вакантный пояс. Всё главное — в одном обзоре.