Чем Samsung Galaxy S26 FE отличается от Galaxy S25 FE

Galaxy S26 FE продолжает концепцию Fan Edition, но по сравнению с Galaxy S25 FE обновления затронули не только программную часть. Samsung сохранила знакомый формат большого экрана и емкий аккумулятор, одновременно обновив платформу и интеллектуальную обработку. Поэтому сравнивать поколения лучше не по одному параметру, а по тому, как изменилась связка «железо + камера + Galaxy AI».

Актуальные характеристики новой модели собраны на странице https://samsungshop.com.ua/ru/smartphones/model_galaxy-s26-fe/, где можно сравнить доступные конфигурации и выбрать подходящий вариант. Главное отличие от S25 FE заключается в переходе на более новую аппаратную платформу и обновленной логике работы интеллектуальных функций.

Новый процессор меняет основу смартфона

Galaxy S25 FE работает на Exynos 2400, тогда как Galaxy S26 FE получил 10-ядерный 3-нанометровый Exynos 2500 с графикой Xclipse 950. Новый чип отвечает не только за вычислительную производительность, но и за обработку фото, работу NPU и часть сценариев Galaxy AI.

Обе модели рассчитаны на многозадачность, приложения, игры и съемку, однако S26 FE получил более современную платформу. Это особенно важно в задачах, где смартфон одновременно обрабатывает изображение, фоновые процессы и интеллектуальные функции.

Что осталось знакомым в экране и корпусе

По формату дисплея поколения близки: Galaxy S26 FE сохранил 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления до 120 Гц. Защита также близка к S25 FE: Gorilla Glass Victus+, Enhanced Armor Aluminum и IP68 использовались уже в предыдущем поколении.

В S26 FE сохранены:

Corning Gorilla Glass Victus+;

рамка Enhanced Armor Aluminum;

защита от пыли и воды по стандарту IP68.

По экрану и защите корпуса S26 FE остается близким к S25 FE, а заметнее изменения проявляются в платформе и ПО.

Камера развивается не только за счет мегапикселей

Galaxy S26 FE получил основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией, 12-Мп ультраширокоугольный модуль и 8-Мп телефото с трехкратным оптическим зумом. По числам конфигурация близка к S25 FE, поэтому главное отличие стоит искать не в росте разрешения.

На результат влияют новый процессор, алгоритмы обработки, HDR, ночные сценарии и функции Galaxy AI. Сочетание сенсоров и вычислительной обработки определяет, насколько хорошо смартфон справляется со сложным светом, движением и приближением.

Кому переход на Galaxy S26 FE даст больше нового

Для владельца Galaxy S25 FE разница будет прежде всего связана с более свежей платформой, обновленной программной средой и развитием AI-функций. Экран, аккумулятор на 4900 мА·ч и зарядка до 45 Вт остаются близкими по концепции, поэтому переход между соседними поколениями стоит оценивать прежде всего по процессору, камере и ПО.

Если пользователь переходит со старой модели FE или более раннего Galaxy, обновление будет заметнее в производительности, защите корпуса, обработке фото и интеллектуальных возможностях. Galaxy S26 FE развивает знакомую формулу серии, а не меняет ее полностью.