Запуск виртуального мобильного оператора U Mobile не изменит расклад сил на мобильном рынке Украины и останется нишевым продуктом для действующих абонентов «Укртелекома». Об этом в комментарии Mediasat рассказал телеком-эксперт и консультант по цифровым технологиям Александр Глущенко.

«Укртелеком» анонсировал собственного виртуального оператора в конце августа 2026 года. 27 августа компания открыла предзаказ на SIM-карты U Mobile. Линейка тарифов получила название «Семка». Заявку можно оставить либо на отдельный мобильный тариф, либо на пакет «Оптика+Семка».

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По словам Глущенко, подобный бандл компания должна была запустить еще около двадцати лет назад. Тогда «Укртелеком» только начинал массово предоставлять фиксированный интернет по технологии xDSL. Его мобильный оператор Utel был в то время единственным в стране владельцем лицензии на 3G.

Сегодня компания располагает разветвленной магистральной инфраструктурой и сетью фиксированного интернета xGPON. Протяженность оптики по итогам первого полугодия 2026 года превысила 95 тысяч километров. Техническое покрытие охватывает сотни тысяч домохозяйств, в том числе в небольших городах и поселках. При этом на тех же территориях работают десятки других провайдеров, включая «большую тройку». Поэтому абонент давно не привязан к одному поставщику услуг.

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Именно отсюда, считает эксперт, и следует мотив запуска. «Запуск U Mobile выглядит как запоздалая, но логичная попытка защитить собственную абонентскую базу от оттока — churn rate — и привязать клиента еще к одной якорной услуге», — отметил Александр Глущенко. Абонент, у которого обе услуги входят в один пакет, реже меняет фиксированного провайдера. Для компании это также способ повысить средний доход с абонента (ARPU).

Дискуссионным эксперт считает другое — отдельный суббренд при наличии «ТриМоба». У «Укртелекома» уже был мобильный актив, лицензия и история работы на рынке. Была и сформированная абонентская база, пусть и небольшая. Поэтому возникает логичный вопрос, почему компания создает новый бренд, а не перезапускает «ТриМоб». Возможно, старое название слишком прочно ассоциируется с устаревшей 3G-эпохой и не имеет достаточного маркетингового потенциала, предполагает Глущенко. Но новый бренд означает дополнительные расходы на позиционирование, маркетинг, каналы продаж и формирование доверия абонента.

Конкурентных преимуществ перед «большой тройкой» эксперт у нового оператора не видит. «Особенно ничем. На давно сформированном и перенасыщенном мобильном рынке U Mobile вряд ли сможет предложить что-то принципиально новое по сравнению с „Киевстаром“, Vodafone или lifecell», — сказал он. Целевая аудитория проекта — прежде всего действующая абонентская база «Укртелекома». Это пользователи фиксированного интернета по технологиям xDSL и xPON и GPON.

Сама модель для Украины не нова. По словам Глущенко, абоненты мобильной связи фактически кросс-субсидируют фиксированные услуги. Оператор продает пакет дешевле, чем сумму двух отдельных сервисов. Более низкую маржу одного направления он компенсирует доходами или лояльностью клиента в другом. Цель — не заработать на каждой отдельной SIM-карте, а удержать домохозяйство в собственной экосистеме.

Удержать абонента U Mobile, по оценке эксперта, может несколько вещей. Прежде всего это бандл «мобильная связь плюс фиксированный интернет», в котором две услуги стоят заметно дешевле. Далее — унифицированный биллинг и единый счет за домашний интернет и мобильную связь. Абонент получает один лицевой счет, одну поддержку и один канал оплаты. Глущенко упоминает также потенциальные персональные скидки для действующих клиентов «Укртелекома». Их могут давать при подключении оптики, переходе с xDSL или продолжении пользования фиксированным интернетом, а также на доступ к Megogo. Отдельный аргумент — звонки через интернет (SIP и VoWiFi) во время веерных отключений или блэкаутов.

Однако по качеству сети, покрытию или технологическому лидерству U Mobile с «большой тройкой» конкурировать не будет. Как виртуальный оператор (MVNO) он будет зависеть от сети базового оператора. Особенно ощутимо это будет во время возможных блэкаутов или веерных отключений. «Поэтому его реальное конкурентное преимущество — не собственно мобильная связь, а цена пакета и привязка SIM-карты к уже имеющейся услуге фиксированного интернета „Укртелекома“», — сказал Глущенко.

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Сама конвергенция фиксированной и мобильной связи (FMC) — давно устоявшийся мировой стандарт развития телекома. В Украине этот тренд годами успешно эксплуатируют именно мобильные операторы. Они активно строят собственную оптику и поглощают фиксированных провайдеров. Достаточно вспомнить покупку группой Vodafone операторов Vega и FreeNet, приобретение «Датагруп-Воля» холдингом DVL / lifecell и скупку «Киевстаром» долей в локальных игроках вроде «Шторма» и LanTrace. Теперь, замечает эксперт, наблюдается обратный процесс. Крупный фиксированный игрок уже второй раз в истории пытается зайти на территорию мобильных операторов.

В условиях энергетического кризиса и блэкаутов модель «Оптика плюс Семка» выглядит особенно привлекательной. GPON-интернет стал для украинцев критически важной базовой потребностью, поскольку не зависит от электросети. С павербанком для роутера и оптического терминала (ONT) связь в квартире или доме работает часами. «Укртелеком» намерен объединить мобильную связь с оптическим интернетом GPON в конвергентных пакетах. Если оператор гарантирует стабильный GPON дома и дает мобильную связь в том же пакете по привлекательной цене, это сильный аргумент в его пользу, считает Глущенко. Усилить позицию могут конвергентные сервисы вроде корпоративной или домашней IP-телефонии на базе мобильного номера.

Иллюзий насчет перетока абонентов эксперт при этом не питает. Массового перехода от «большой тройки» ради новой SIM-карты, по его словам, не произойдет. «FMC-бандл работает как магнит только в одну сторону. Клиент выбирает качественного, энергоустойчивого фиксированного провайдера, а мобильная связь становится приятным и финансово выгодным дополнением к нему», — пояснил он.

Не стоит отбрасывать и стратегический контекст сделок по слиянию и поглощению. Оператора фиксированной связи с интегрированной базой мобильных абонентов и работающей FMC-моделью можно продать значительно дороже, чем классического провайдера. Глущенко напоминает, что структуры Рината Ахметова неоднократно легко выходили из непрофильных активов при наличии выгодного предложения. «„Укртелеком“ вполне может ожидать аналогичный сценарий, если кто-то из представителей „большой тройки“ предложит за такой готовый конвергентный бизнес достойную цену», — сказал эксперт.

Тектонических сдвигов или разрушения олигополии «большой тройки» он при этом не прогнозирует. Мобильный рынок Украины давно перенасыщен — уровень проникновения SIM-карт превышает 120–130%. Население из-за войны сократилось, и за каждого абонента идет ожесточенная борьба. U Mobile эксперт называет классическим нишевым, комплементарным продуктом. Его первоочередная задача — обслуживать текущую клиентскую базу «Укртелекома». Речь идет о B2C-сегменте домашнего интернета и B2B-клиентах, которые берут корпоративные решения «под ключ».

Относительно потенциальной абонентской базы Глущенко дает осторожную оценку. «Если за два-три года проект привлечет до 100 тысяч активных абонентов, для украинской модели MVNO это будет колоссальным успехом», — сказал он. Для финансовых показателей «Укртелекома» такие абоненты станут ощутимой подушкой безопасности. Они также обеспечат рост валового дохода.

Возвращение к старому бренду эксперт называет бесперспективным. «ТриМоб» исторически прошел эволюцию через бренды Utel и «Мобильный ОГО». Глущенко считает его технологическим и маркетинговым реликтом начала 2010-х годов. В свое время проект создавался под эксклюзивную лицензию на 3G стандарта UMTS, единственную в стране. Цель была вполне очевидна — задорого продаться кому-то из «большой тройки» или привлечь крупного внешнего инвестора. Однако после 2015 года 3G, а затем и 4G полноценно запустили все ключевые операторы. «ТриМоб» мгновенно утратил уникальность и любую коммерческую привлекательность. Со временем он сдал частоты и превратился в виртуального оператора, который работает на чужой сети.

В массовом сознании бренд ассоциируется с давно прошедшей эпохой USB-модемов. Большинство современных пользователей вообще никогда не слышали об операторе с этим пестрым рядом названий. К тому же репозиционирование, масштабный ребрендинг и попытка отмыть репутацию старого продукта с 60-тысячной базой часто обходятся дороже запуска нового бренда с нуля. U Mobile взамен предлагает свежий визуальный язык и простую понятную линейку «Семка». Он ориентирован на смартфоны, современные тарифы и прямую интеграцию с цифровыми сервисами и оптическим интернетом «Укртелекома».

Юридически и технически «ТриМоб» вполне может оставаться лицензионным холдингом и номерным ресурсом. Он способен стать и операционным фундаментом для реализации MVNO-схемы внутри группы компаний. «Однако с точки зрения рынка, публичного позиционирования и продаж выход под брендом U Mobile — это единственно правильное решение, которое позволяет выстраивать диалог с абонентом с чистого листа», — подытожил Александр Глущенко.