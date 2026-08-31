Vodafone Украина завершает объединение «Фринет» и Vega

Интернет-провайдер «Фринет» (торговая марка O3) с 1 сентября 2026 года окончательно объединится с провайдером Vega в рамках группы компаний Vodafone Украина. Услуги интернета и телевидения абонентам обоих провайдеров будет предоставлять ЧАО «ФАРЛЕП-ИНВЕСТ» под брендом Vega.

О завершении объединения компания предупредила клиентов на сайте O3. Качество связи и скорость подключения для абонентов не изменятся. Сеть по-прежнему будет обеспечивать гигабитный доступ к интернету.

- Реклама -

Об объединении брендов объявили ещё в июне 2025 года, а сам процесс растянулся на несколько этапов. В апреле 2026-го Vodafone Украина выкупила последние 9,4% акций «Фринет» за $2 млн и стала единственным владельцем провайдера. Параллельно шла реорганизация «Фринет» из общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество. 29 января 2026 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала выпуск акций в рамках этой трансформации.

Передача абонентов «Фринет» под обслуживание Vega проходила поэтапно ещё с декабря 2025 года. Сначала к Vega перешли киевские клиенты, подключённые по технологии GPON. Затем — абоненты во Львовской и Ивано-Франковской областях, а позже в Днепропетровской и Криворожской филиалах. Сентябрьское объединение под единым брендом станет завершающим этапом этого процесса.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

«Фринет» работает на рынке интернет-услуг с 2008 года. Провайдер строит сети по технологии FTTx на 10- и 40-гигабитных оптоволоконных магистралях. Сейчас компания обслуживает более 150 тыс. абонентов в Киеве и десяти областях Украины. Vodafone Украина приобрела контрольный пакет провайдера в 2023 году за 746 млн грн, а Vega (ЧАО «ФАРЛЕП-ИНВЕСТ») стала частью группы ещё раньше, в 2021 году.