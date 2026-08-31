Издательские подразделения Sony Music и Warner Music подали иск против Anthropic. Компанию обвиняют в незаконном использовании защищенных авторским правом музыкальных произведений для обучения моделей Claude, пишет Axios.

Издатели подали иск на 48 страниц в пятницу, 28 августа, в Окружной суд США Северного округа Калифорнии. Ответчиками по делу, помимо самой Anthropic, стали генеральный директор компании Дарио Амодеи и сооснователь Бенджамин Манн.

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Издатели обвиняют Anthropic в организации «наглой кампании» по незаконной загрузке музыкальных произведений через торренты. По их словам, компания скопировала тысячи композиций, защищенных авторским правом, для разработки серии моделей Claude. Издательства требуют компенсацию до 150 тыс. долларов за каждое произведение. Отдельное требование они выдвигают из-за встроенных в песни данных об авторе и условиях использования — по утверждению истцов, Anthropic удаляла эти метки. За каждый такой случай издатели требуют еще до 25 тыс. долларов.

Часть юристов в этом деле представляет также Concord Music Group и Universal Music Group. Эти компании подали отдельный иск против Anthropic еще в январе. Ранее те же юристы представляли интересы писателей в деле Bartz против Anthropic. Оно завершилось мировым соглашением на 1,5 млрд долларов, которое в конце июля утвердил федеральный суд в Сан-Франциско.

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В рамках соглашения Bartz суд признал, что обучение ИИ на книгах подпадает под добросовестное использование согласно закону об авторском праве. А вот приобретение этих книг пиратским путем — нет. «Мы достигли этого соглашения в 2025 году — после того, как суд вынес знаковое решение о том, что обучение ИИ на книгах является добросовестным использованием», — заявила заместитель генерального юрисконсульта Anthropic Апарна Шридхар. По ее словам, это решение опирается на закон об авторском праве, который действует и сегодня.

В Anthropic отвергают обвинения издателей музыки. «Мы не согласны с утверждениями издателей», — сообщил представитель компании. Anthropic намерена решительно защищаться в суде.

Иск против Anthropic — не единственный шаг Sony в борьбе с использованием музыки искусственным интеллектом. Еще в феврале компания разработала технологию для выявления оригинальных музыкальных произведений в композициях, сгенерированных ИИ.

Правообладатели судятся из-за незаконного использования защищенного контента и с другими разработчиками ИИ. В прошлом году Warner Bros. Discovery подала в суд на сервис Midjourney за незаконное использование образов персонажей для генерации изображений.