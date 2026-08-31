Обломки китайской ракеты угрожают спутникам Starlink

Радары компании LeoLabs, которая отслеживает космический мусор, зафиксировали от нескольких десятков до нескольких сотен обломков китайской ракеты Long March 6C, запущенной на этой неделе. Обломки оказались на орбите высотой 500–520 км, где работает более 8500 спутников Starlink, пишет PCMag.

Ракета Long March 6C на этой неделе успешно вывела на орбиту семь спутников, но её верхняя ступень распалась на околоземной орбите, свидетельствуют данные калифорнийской компании LeoLabs. Обломки впервые обнаружил 26 августа радиолокационный пункт LeoLabs в Западной Австралии. «Мы быстро подтвердили это событие во время повторного пролёта над нашим радиолокационным пунктом в Новой Зеландии. По нашим оценкам, образовалось от нескольких десятков до нескольких сотен обломков», — сообщили в компании.

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LeoLabs ещё не завершила анализ и не опубликовала окончательного вывода. Тем не менее компания уже отметила: исходя из аналогичных случаев фрагментации, обломки этого события могут представлять опасность столкновения для любого аппарата на высоте до 1000 км. Сам корпус ракеты находится на высоте от 396 до 482 км, тогда как обломки, согласно опубликованным LeoLabs изображениям, — на высоте от 500 до 520 км.

Эта высота критична для группировки Starlink. В этом году SpaceX начала переводить более 4000 своих спутников на орбиты высотой 480 км, и сейчас в диапазоне от 460 до 490 км находится уже более 8500 аппаратов — самая плотная часть группировки, которая в целом насчитывает более 11 тысяч спутников.

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Все спутники Starlink оснащены встроенными двигателями, которые позволяют им маневрировать и избегать столкновений: с декабря 2025 года по май 2026 года они выполнили более 207 тысяч таких манёвров — около 40 на каждый аппарат. Кроме того, SpaceX разработала систему управления движением Stargaze, которая использует датчики на спутниках для обнаружения и отслеживания других объектов на орбите.

Это не первый подобный случай: обломки на орбиту попадали и после запусков ракет Long March 6A в 2022 и 2024 годах. По оценке LeoLabs, фрагменты нынешней ракеты сойдут с орбиты лишь через несколько лет. До этого операторам космических аппаратов придётся принимать дополнительные меры для избежания столкновений. Более точную информацию о масштабе события компания обещала обнародовать в ближайшие дни.