Microsoft ищет студию для экранизации игровых франшиз Xbox

Microsoft ищет одного партнёра для долгосрочной сделки на экранизацию более десятка франшиз Xbox, сообщает ScreenRant со ссылкой на журналиста Puck Мэттью Беллони. В отличие от PlayStation, где права на каждую франшизу обычно достаются отдельной студии, Microsoft хочет сосредоточить портфолио в руках одной компании.

В пакет якобы входят Halo, World of Warcraft, The Elder Scrolls и Diablo, однако полный список франшиз пока не раскрыт. В него не войдут как минимум три франшизы, права на которые Microsoft уже распределила отдельно. Это Fallout, сериал по которому выпускает Amazon, Call of Duty, закреплённая за Paramount, и Gears of War, права на фильм и мультсериал по которой принадлежат Netflix. Отдельно Xbox совместно с продюсерской компанией Hisako Films разрабатывает экранизацию Sea of Thieves, анонсированную в июне.

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Предложение уже рассматривают Netflix, Paramount и Universal. Предложенная сумма заставила как минимум одного потенциального покупателя усомниться в целесообразности сделки. Представители всех трёх компаний, как и Microsoft, отказались комментировать эту информацию.

В портфолио Xbox уже есть несколько проектов для телевидения и кино на разных стадиях. Amazon Prime Video выпустил два сезона сериала по мотивам Fallout и готовит третий, а Paramount работает над фильмом Call of Duty, выход которого в кинотеатрах запланирован на 2028 год. Сериал Halo отменили после двух сезонов. Практику пакетных сделок на несколько франшиз сразу уже опробовала Universal Pictures, которая экранизирует сразу десять классических игр Atari.