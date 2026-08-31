Ракета Falcon Heavy вывела на орбиту телескоп Nancy Grace Roman

SpaceX запустила тяжелую ракету Falcon Heavy с космическим телескопом NASA Nancy Grace Roman на борту — с первой попытки, без каких-либо переносов, пишет Space.com. Старт состоялся 30 августа в 14:26 по московскому времени со стартовой площадки LC-39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Это уже 13-й полет Falcon Heavy — и все предыдущие также завершились успешно. Сразу после старта два боковых ускорителя отделились от центрального блока и вернулись на Землю. Оба приземлились на площадках базы Космических сил США на мысе Канаверал, тогда как центральный блок в этой миссии не возвращался.

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Верхняя ступень ракеты вместе с телескопом достигла начальной орбиты. После этого двигатель включился повторно, чтобы сформировать нужную траекторию полета. SpaceX сообщила о штатном выведении аппарата. Отделение обсерватории от ракеты было запланировано примерно через 31 минуту после старта.

Конечной точкой путешествия станет окрестность второй точки Лагранжа системы Солнце — Земля (L2) в 1,5 млн км от Земли. Там же работает и космический телескоп James Webb.

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Falcon Heavy не единственная тяжелая ракета такого класса — подобный многоразовый носитель разрабатывают и в Европе.

Nancy Grace Roman предназначен для масштабных обзоров Вселенной, поиска экзопланет, изучения природы темной энергии и эволюции звезд и галактик. Главное преимущество обсерватории — чрезвычайно широкое поле зрения. За один сеанс телескоп способен охватить участок неба примерно в 100 раз больший, чем Hubble. По оценкам NASA, он будет проводить масштабные обзоры неба более чем в 1000 раз быстрее, чем «Хаббл».

В рамках основной научной программы Roman должен собрать данные о более чем 2 млрд галактик. Только за месяц наблюдений за Млечным Путем телескоп потенциально сможет зарегистрировать до 20 млрд звезд. Это создаст крупнейший каталог астрономических объектов.

Обсерваторию назвали в честь Нэнси Грейс Роман — первого главного астронома NASA. Она сыграла ключевую роль в становлении космической астрономии и получила прозвище «мать «Хаббла»».

Основная миссия Nancy Grace Roman рассчитана на пять лет после начала научной работы. NASA рассчитывает, что при исправности обсерватории ее эксплуатацию удастся продлить еще примерно на пять лет.