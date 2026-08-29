Украина просит МСЭ заблокировать работу российских спутников «Рассвет» над своей территорией

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Бюро 1440

Украина официально обратилась в Международный союз электросвязи (МСЭ) с требованием исключить свою территорию из зон обслуживания российской военной спутниковой системы «Рассвет» во всех диапазонах частот. Соответствующая нота была передана в Бюро радиосвязи МСЭ через представительство Украины при ООН в Женеве, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Требование касается всех лучей сетей «Рассвет» в каждой полосе частот. Речь идет о российской военной спутниковой системе, которую Москва развертывает в качестве аналога американской системы Starlink. Киев подчеркивает: использование таких спутников над территорией Украины может иметь не гражданское, а военное назначение.

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По словам Сибиги, цель России в использовании «Рассвета» над Украиной очевидна. «Мы призываем всех партнеров поддержать нашу позицию и принять все возможные меры для блокирования работы „Рассвета“ — не только над суверенной территорией Украины, но и над суверенными территориями других стран», — написал глава МИД.

Министр добавил, что Украина продолжит дипломатические контрмеры против российской спутниковой системы. Он также поблагодарил Министерство цифровой трансформации и Госцентр радиочастот за координацию работы над обращением.

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Систему «Рассвет» разрабатывает российская компания «Бюро 1440». Проект призван обеспечить спутниковую связь на низкой околоземной орбите. Россия уже вывела на орбиту первые аппараты группировки, а в июле запустила вторую группу спутников.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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