Starlink разрешил выводить реферальное вознаграждение на банковский счет. В Украине пока нет

Starlink разрешил абонентам получать реферальное вознаграждение прямым переводом на банковский счет. За каждого нового пользователя, подключившегося по уникальной ссылке, действующий клиент может получить до 100 долларов наличными вместо кредита на оплату услуги. Сумма зависит от страны, говорится в сообщении на сайте компании.

Выбрать способ выплаты можно в личном кабинете, в разделе «Referral Reward Types» на вкладке «Реферальные». Раньше вознаграждение выплачивалось только в виде кредита на обслуживание, который списывался со следующего счета. Теперь, когда доступна опция выплаты наличными, можно привязать банковский счет. На него будут перенаправляться все будущие выплаты. Кредит на обслуживание остается вариантом по умолчанию для тех, кто не изменял настройки.

- Реклама -

Вознаграждение начисляется, когда приглашенный абонент оплатит два месяца подписки. Сама выплата — независимо от выбранной формы — поступает примерно через 60 дней после активации его тарифа. Программа распространяется только на действующих клиентов с активным тарифом «Домашний» или «Путешественник». При этом рефералы должны находиться в пределах одной страны.

Вознаграждение наличными уже доступно в более чем 60 странах, в том числе в США, Польше, Молдове, Литве и Армении. В Украине этой опции пока нет. Местные абоненты, как и раньше, получают реферальное вознаграждение только в виде кредита на обслуживание. Такие же условия действуют во всех странах, не вошедших в список.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Ранее Starlink прямо предупреждала, что использование реферальных ссылок исключительно в целях заработка нарушает условия обслуживания. Это могло привести к блокировке учетной записи. С появлением прямых денежных выплат эта грань становится более размытой. Независимые установщики и реселлеры в сельской местности получают финансовый стимул подключать как можно больше новых клиентов. Фактически они превращаются в канал продаж компании.

В Европе реферальную программу уже меняли ранее. Бесплатный месяц подписки для приглашающего заменили на «сервисные кредиты» эквивалентной стоимости. Станет ли доступна выплата наличными и в Украине, компания не сообщила.