Google выпустила видеогенератор Gemini Omni 1.1 Flash, который продолжает сцены без потери их логики

Google представила модель искусственного интеллекта для генерации видео Gemini Omni 1.1 Flash. Эта разработка дает разработчикам больше контроля над тем, что происходит между первым и последним кадром сгенерированного ролика.

Главное нововведение модели — способность запоминать уже имеющееся видео, когда она получает указание продолжить сцену. Gemini Omni 1.1 Flash опирается не только на последние кадры, но и на 10 секунд предыдущего видеоматериала. Это помогает ей сохранять согласованность персонажей, окружения и общего направления сцены. Модели не приходится угадывать, что должно произойти дальше.

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Расширился и набор возможностей для удлинения исходных сцен. Видео можно удлинять фрагментами по 10 секунд, пока общая продолжительность ролика не достигнет 40 секунд. По сравнению с традиционным видео этот промежуток может показаться не слишком длительным. Однако он открывает более широкий набор возможностей для генерации последовательностей с помощью ИИ с заданными началом, серединой и концом.

Пользователь может предоставить первый и последний кадры. Gemini Omni 1.1 Flash самостоятельно сгенерирует всё необходимое для их соединения. Это может быть движение камеры вокруг объекта, плавное масштабирование композиции или повторяющееся видео. Модели можно отправить до трёх секунд реального видео для дополнительного визуального контекста. Она, например, самостоятельно изобразит появление персонажа в сгенерированной сцене.

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На этапе подготовки предварительных материалов максимальное качество видео не требуется. Их можно генерировать в разрешении 360p. Это позволяет модели работать на 60% быстрее, чем в 720p, и в три раза дешевле. Разработчики могут протестировать замысел, скорректировать подсказки и проработать несколько версий. Когда результат окажется оптимальным, Gemini Omni 1.1 Flash создаст видео в 1080p или масштабирует его до 4K.

Доступ к Gemini Omni 1.1 Flash уже открыт через API Gemini в Google AI Studio. Корпоративные клиенты могут работать с моделью через Google Agent Platform. Частные пользователи с подпиской Google AI Plus, Pro и Ultra могут открыть её в Google Flow. Функция расширения сцен появится для них и в основном приложении Gemini.

Напомним, что первую модель серии Gemini Omni Flash компания Google представила на майской конференции Google I/O 2026.