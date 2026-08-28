YouTube усилил контроль за адресами участников семейных Premium-подписок в Украине

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YouTube Premium

Части украинских пользователей семейной подписки YouTube Premium предупредили о возможной приостановке доступа к сервису. По словам YouTube, участники семейной группы проживают по разным адресам, пишет КОШТ.

YouTube предупреждает пользователей, что через две недели может ограничить доступ к Premium, если адреса участников семейной группы не будут совпадать с адресом администратора подписки.

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Попередження від YouTube Premium
Повідомлення для адміністратора сімейної групи YouTube Premium

На практике же участники одной семейной группы нередко живут в соседних домах. Иногда они временно проживают и по другому адресу. Платформа не всегда правильно это распознает.

Что делать, если YouTube ошибочно определил разные адреса

Пользователи, получившие предупреждение, могут ответить на электронное письмо от YouTube. В ответе следует объяснить причину пребывания по другому адресу — например, временное проживание в другом месте. После этого доступ к семейной подписке может быть восстановлен. Однако это не гарантия — письмо лишь дает возможность обжаловать решение сервиса.

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В справочном центре Google уточняют, что YouTube регулярно проверяет соответствие места проживания участников семейной группы требованиям подписки. Такие проверки проводятся примерно раз в 30 дней. При этом может учитываться, в частности, IP-адрес пользователя.

Требование о проживании всех участников семейной подписки по одному адресу действует с 2023 года. При этом с сентября 2025 года YouTube начал более активно следить за его соблюдением. Тогда сервис начал блокировать семейные Premium-подписки пользователям в США, которые не проживали вместе. Теперь аналогичные уведомления появляются и у украинцев.

Ужесточение проверок совпадает по времени с недавним подорожанием самого сервиса в Украине. 21 августа YouTube повысил стоимость всех тарифных планов Premium почти вдвое. Семейный тариф подорожал до 299 грн в месяц.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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