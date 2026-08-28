В США проверяют, законно ли YouTube блокирует аккаунты пользователей

Федеральная торговая комиссия (FTC) США проверяет, нарушила ли администрация YouTube законы о защите прав потребителей при блокировке аккаунтов пользователей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. Расследование ведётся с 2025 года, дело приближается к судебному разбирательству.

Комиссия выясняет, нарушила ли администрация YouTube собственные правила платформы, когда блокировала или понижала рейтинг контента. Отдельный вопрос — могла ли политика компании ввести пользователей в заблуждение. Они регистрировались на платформе, полагая, что могут публиковать определенные материалы. Впоследствии этот контент удаляли, а аккаунты блокировали. Пока никаких обвинений не выдвинуто, и расследование может завершиться без применения принудительных мер.

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Если FTC подаст иск, YouTube сможет либо урегулировать спор с комиссией, либо отстаивать свою позицию в суде. Для заключения мирового соглашения потребуется согласие двух комиссаров-республиканцев — председателя Эндрю Фергюсона и комиссара Марка Мидора.

Заблокированный аккаунт Трампа и контент о пандемии

YouTube и другие социальные сети удаляли контент, связанный с пандемией COVID-19. Удалялись также публикации, отражающие определённую политическую позицию. В частности, платформа удаляла материалы о вакцинах от COVID-19. По её мнению, они нарушали правила, касающиеся распространения ложной информации.

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YouTube заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа (Donald Trump) после штурма Капитолия 6 января 2021 года — тогда его первый президентский срок подходил к концу. Аккаунт был восстановлен в 2023 году.

Почему FTC изменила подход

Четыре года спустя состав FTC изменился, и комиссия стала по-другому относиться к социальным сетям. В феврале 2025 года ведомство предположило, что может заявить о нарушении платформами закона о защите прав потребителей. По его мнению, это проявлялось в нечестных или вводящих в заблуждение условиях обслуживания. Они не информируют пользователей о правилах блокировки контента и праве на обжалование.

Председатель FTC Эндрю Фергюсон подчеркнул ответственность компаний за модерацию контента. По его словам, законы о защите прав потребителей, которые находятся в ведении комиссии, применяются к компаниям, продающим доступ к онлайн-публикациям. Это касается их в той же мере, что и компаний, продающих товары.

«Какими бы ни были ваши правила, вы обязаны их соблюдать. Нельзя демонстрировать потребителям одни принципы, когда они решают, пользоваться ли вашей платформой, а на практике применять совсем другие», — подчеркнул он. По его словам, комиссия намерена проверить, действительно ли компании соблюдают собственные правила модерации контента. Конкретных компаний чиновник не называл.

Фергюсон также отмечал, что крупнейшие платформы «запрещали инакомыслие» в отношении происхождения COVID-19, обязательного ношения масок и безопасности вакцин от COVID-19. Среди таких тем — и честность выборов 2020 года. Он также упоминал о блокировке аккаунтов Трампа в социальных сетях.

Юридический контекст

В американской практике насчитывается лишь несколько прецедентов применения законов о защите прав потребителей и антимонопольного законодательства в отношении онлайн-платформ за удаление публикаций или аккаунтов. Суды, как правило, предоставляли операторам социальных сетей широкую свободу действий в отношении удаления контента по собственному усмотрению. Роль администраций платформ часто сравнивали с ролью газеты, принимающей редакционные решения.

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Впрочем, 2025 год принёс несколько прецедентов иного рода. Присяжные в Лос-Анджелесе признали Meta✴ и Google виновными в халатности при разработке и эксплуатации платформ. По версии истцов, дизайн этих платформ разрабатывался специально для привлечения молодых пользователей. В том же году Федеральная торговая комиссия (FTC) сообщила о расследовании в отношении нескольких разработчиков чат-ботов с искусственным интеллектом, в частности холдинга Alphabet, которому принадлежит YouTube. Речь шла о сервисах, ориентированных на несовершеннолетних.

История претензий FTC к YouTube началась ещё раньше. В 2019 году администрация платформы урегулировала расследование комиссии. FTC обвинила YouTube в сборе информации о детях без согласия родителей — это нарушало законы о безопасности детей в интернете.

Подобные обвинения FTC выдвигала и в адрес других платформ. Недавно TikTok согласился выплатить 400 млн долларов по иску о незаконном сборе данных пользователей младше 13 лет.