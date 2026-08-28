В первом полугодии 2026 года компания Vodafone увеличила выручку на 11 % — до 14,9 млрд грн

«Vodafone Украина» по итогам первого полугодия 2026 года сообщила о росте ключевых финансовых показателей. Выручка компании за шесть месяцев выросла на 11 % и достигла 14,9 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Vodafone — один из ведущих мобильных операторов Украины. Компания предоставляет услуги сотовой связи, фиксированного интернета и цифровые сервисы частным и корпоративным клиентам.

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Финансовые и операционные результаты

Основной движущей силой роста выручки по-прежнему является мобильный бизнес. Доходы от мобильных услуг выросли благодаря увеличению объема потребления данных, а дополнительный вклад обеспечил развитие фиксированного направления.

Показатель OIBDA вырос на 2% и достиг 7,3 млрд грн. Причина — рост расходов на эксплуатацию сети, электроснабжение инфраструктуры и персонал в условиях военного времени. Несмотря на это, компания сохраняет высокий уровень операционной эффективности и продолжает инвестировать в развитие сети и качество обслуживания.

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Чистая прибыль «Vodafone Украина» выросла на 14 % — до 1,95 млрд грн. Положительный результат обеспечили стабильный рост бизнеса, улучшение финансовых показателей и меры по укреплению финансовой устойчивости компании.

Инвестиции в инфраструктуру

В первом полугодии 2026 года компания Vodafone инвестировала более 3,5 млрд грн в развитие, восстановление и поддержку телекоммуникационной инфраструктуры Украины. Объем инвестиций остался на уровне аналогичного периода 2025 года.

Почти половина средств была направлена на строительство и восстановление сети. Часть — на меры по повышению её устойчивости во время отключений электроэнергии. Значительная доля инвестиций также была направлена на поддержку существующей инфраструктуры и развитие фиксированного бизнеса.

В 2025 году объем инвестиций компании более чем вдвое превысил довоенный уровень и более чем в 1,5 раза — показатель 2024 года. В первом полугодии 2026 года Vodafone сохраняет этот темп модернизации и развития сети.

Компания продолжила программу модернизации сети и развития технологической инфраструктуры. Vodafone повышает энергонезависимость телекоммуникационных объектов, обновляет сеть и расширяет покрытие энергоэффективного фиксированного интернета GPON (Gigabit Passive Optical Network). За шесть месяцев 2026 года компания обеспечила возможность подключения к GPON для 245 тысяч домохозяйств. Абонентская база этой технологии выросла на 61% по сравнению с первым полугодием 2025 года.

В то же время Vodafone продолжает практическое тестирование технологии 5G в Украине — открытые 5G-зоны уже работают в Киеве, Львове, Харькове и Бородянке. По словам компании, реализованные проекты готовят сеть к следующему этапу цифрового развития. Такие инвестиции должны стать вкладом в будущее восстановление Украины и формирование новой цифровой экономики, где современная телекоммуникационная инфраструктура — одна из ключевых предпосылок роста.

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Абонентская база и потребление услуг

Число абонентов мобильной связи Vodafone практически не изменилось за последние четыре года полномасштабной войны. Во втором квартале 2026 года количество клиентов составило 15,1 млн.

В то же время компания увеличивает количество абонентов с контрактным тарифом. Их число выросло до 3,3 млн, что подтверждает спрос на долгосрочные услуги связи среди частных и корпоративных клиентов.

Показатель ARPU (средний доход на одного абонента) во втором квартале 2026 года вырос на 13,2 % и достиг 154 грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обеспечили более высокие доходы от голосовой связи и передачи данных, а также органический рост потребления мобильного интернета.

Vodafone Украина — 1 полугодие 2026 млн грн, по сравнению с 1 полугодием 2025 Доход 14 949 +11% OIBDA 7 316 +2% OIBDA, % 48,9% -4,2 п.п. Чистая прибыль 1 948 +14% Инвестиции 3 510 0%