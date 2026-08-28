Starlink получил лицензию на предоставление услуг спутникового интернета в ОАЭ

Управление по регулированию телекоммуникаций и цифрового правительства ОАЭ (TDRA) выдало компании Starlink лицензию на предоставление услуг спутниковой связи сроком на 10 лет. Документ разрешает компании создавать, эксплуатировать и управлять общедоступной сетью спутниковой связи на территории страны.

Интернетом от Starlink смогут пользоваться юридические лица, государственные учреждения и частные лица. Кроме того, спутниковая связь будет предоставляться морской и авиационной отраслям.

BREAKING: UAE grants Starlink a 10-year licence for nationwide satellite internet.



• Covers individuals, businesses & government entities

• Includes maritime & aviation connectivity

• Complements fibre and 5G

• Boosts digital resilience and emergency response pic.twitter.com/7ToBfZz7ob — DogeDesigner (@cb_doge) August 28, 2026 - Реклама -

Около 80 % территории ОАЭ занимает пустыня, поэтому именно в отдалённых районах, где прокладка наземной инфраструктуры затруднена, спутниковый интернет Starlink способен сыграть особую роль.

Спутниковый интернет дополнит существующую в ОАЭ инфраструктуру оптоволоконной связи и связи 5G. Он также укрепит цифровую устойчивость страны и возможности реагирования на чрезвычайные ситуации.

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Starlink — проект глобальной спутниковой системы связи, разработанный компанией SpaceX, основанной в 2002 году Илоном Маском. Система обеспечивает доступ к интернету благодаря большому количеству небольших спутников весом до 500 кг, развернутых на околоземной орбите.

Starlink активно расширяет своё присутствие на Ближнем Востоке. Ещё в июне 2026 года компания получила лицензию на работу в Ираке.