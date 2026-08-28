lifecell отключает 3G в сотнях населенных пунктов 17 областей Украины

С 3 сентября 2026 года lifecell отключает сеть 3G в ряде населенных пунктов 17 областей Украины. Освободившиеся частоты 2100 МГц оператор полностью переведет на 4G (LTE). По словам компании, это расширит пропускную способность сети, повысит скорость мобильного интернета и сделает соединение более стабильным в часы пиковой нагрузки.

Отключение произойдет одновременно в Житомирской и Николаевской областях (кроме самого Николаева). В перечень также вошли еще 468 населенных пунктов Винницкой, Волынской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей. Полный перечень населенных пунктов lifecell опубликовал в документе на собственном сайте.

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Все базовые станции оператора в этих регионах уже технически готовы к работе в сети четвертого поколения в диапазоне 2100 МГц. lifecell настраивает сеть поэтапно. Там, где это необходимо, оператор дополнительно устанавливает оборудование для усиления покрытия.

После отключения 3G оператор в течение нескольких недель будет оптимизировать сеть без прерывания связи для абонентов. Полосу 4G (LTE) расширят до максимальных 20 МГц. По оценке lifecell, это позволит задействовать больше частот для передачи данных. Пользователи получат более быстрый мобильный интернет, более стабильное соединение и меньшие задержки.

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В населенных пунктах, где отключают 3G, 88 % абонентов lifecell уже пользуются смартфонами и SIM-картами с поддержкой 4G (LTE). Большинство из них перейдет на новый стандарт автоматически. Еще около 9 % абонентов имеют 2G-устройства, для которых отключение 3G ничего не изменит.

Если SIM-карта поддерживает 4G, но сама технология не активирована, достаточно включить LTE в настройках смартфона. Если SIM-карта устарела и не поддерживает 4G, её нужно заменить на USIM или eSIM. Сделать это можно в магазинах lifecell за 0,01 грн с сохранением номера — до 10 октября 2026 года в указанных населённых пунктах.

Для абонентов, чьи устройства и SIM-карты уже совместимы со стандартом LTE, переход на обновленную сеть произойдет автоматически. Никаких дополнительных действий не потребуется. В то же время одной только замены SIM-карты недостаточно, если смартфон не поддерживает LTE — для работы в сети нового поколения потребуется совместимое устройство.

lifecell уже проводил подобную модернизацию в других регионах Украины, в частности в Тернопольской области. По данным оператора, после отключения 3G и расширения диапазона 4G (LTE) средняя скорость мобильного интернета там выросла примерно на 20–30 %.

Европа лидирует в мире по темпам отключения устаревших поколений связи. По данным ассоциации GSA, на континент приходится 43 % всех случаев сворачивания сетей 2G и 3G среди 313 операторов в 89 странах мира.