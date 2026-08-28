«Киевстар» меняет условия оплаты и стоимость YouTube Premium

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YouTube Premium
Фото: Shutterstock / JarTee

С 2 сентября 2026 года «Киевстар» изменяет условия предоставления услуги YouTube Premium. Оператор привязывает дату списания оплаты к дню подключения абонента, а не к фиксированному числу месяца, говорится на сайте компании.

Теперь плата за YouTube Premium будет взиматься ежемесячно в тот же день, когда абонент подключил услугу. Например, если подключение произошло 15-го числа, последующие списания будут производиться также 15-го числа каждого месяца.

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Со 2 сентября 2026 года вырастет и стоимость YouTube Premium — до 159 грн в месяц. В настоящее время услуга стоит 90 грн в месяц; по такой цене «Киевстар» предложил её абонентам в августе 2025 года. Остальные условия предоставления услуги остаются без изменений.

Цены на YouTube Premium растут по всему миру. Неделю назад в Украине уже подорожали все тарифы сервиса: индивидуальный — до 179 грн, семейный — до 299 грн, студенческий — до 109 грн. Несмотря на повышение, тариф «Киевстара» в 159 грн остается дешевле индивидуальной подписки напрямую от Google. Экономия небольшая, но она есть.

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Подключить YouTube Premium и другие сервисы абоненты могут в приложении «Мой Киевстар». Там же они могут управлять уже действующими подписками.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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