Хакерская группировка Aur0ra взломала ресурсы семи компаний из разных стран с помощью ИИ-сервиса для программистов Cursor, который недавно приобрела компания SpaceX. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчеты компаний по кибербезопасности Gambit Security и CloudSek.

Этот инцидент свидетельствует о том, что разработчики ИИ оказались в постоянной гонке со злоумышленниками, пытающимися обойти встроенные средства защиты. Компания Gambit Security обнаружила вредоносную кампанию после того, как группировка Aur0ra случайно оставила свой сервер в открытом доступе в интернете. Благодаря этому эксперты смогли проанализировать 28 сеансов переписки одного или нескольких хакеров с ИИ-агентами Cursor — журналы охватывают период с 8 апреля по 21 мая 2026 года.

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Злоумышленники убеждали ИИ-агента выполнять вредоносные операции, утверждая, что речь идет о симуляции или тестовой среде. Таким образом они добились выполнения нескольких сотен операций. Среди них — кража учетных данных и взлом аккаунтов.

Анализ данных на сервере позволил экспертам CloudSek выявить как минимум 20 жертв Aur0ra. Установить, сколько из них подверглись атаке именно с помощью ИИ, не удалось. Среди пострадавших — бельгийский производитель бытовой химии Christeyns, немецкий производитель гаражных ворот Teckentrup и шотландское агентство по инспектированию вертолетных площадок Helideck Certification Agency. Также в списке жертв — аргентинский фармацевтический дистрибьютор, итальянский производитель и компания Bayou Title, которая позиционирует себя как крупнейший страховщик прав на недвижимость в Луизиане.

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Журналы переписки показывают, как хакеры давали ИИ-агенту краткие команды. Тот, как это принято у чат-ботов, предлагал советы. Обнаружив уязвимый хост в сети Teckentrup, Cursor порекомендовал злоумышленникам известный вредоносный инструмент для взлома. Он же сообщил, что шансы на успех очень высоки. Насколько именно Cursor помог во взломе, установить не удалось. По версии экспертов Gambit, самим агентом управляла ИИ-модель Anthropic Claude Sonnet 4.5.

В Gambit подчеркнули, что ИИ-агент дал хакерам определенное преимущество, автоматизировав их работу. По оценке компании, злоумышленники действовали на 30–50 % быстрее, чем если бы выполняли все действия вручную. Cursor несколько раз отказывался выполнять запросы, называя их вредоносными или незаконными. Однако хакеры каждый раз обходили отказы, настаивая на том, что действия происходят в тестовой среде. Количество подобных инцидентов будет расти, считают эксперты по кибербезопасности.