«Укртелеком» открыл предзаказ на SIM-карты U Mobile

«Укртелеком» открыл предзаказ на SIM-карты виртуального мобильного оператора U Mobile. На сайте simka.umobile.ua можно оставить заявку на конвергентный пакет «Оптика+Симка» или на отдельную мобильную «Симку».

В форме требуется указать только номер телефона и дать согласие на обработку персональных данных АО «Укртелеком». Цены, полные тарифные условия и дата начала продаж на странице не указаны. В рекламном блоке обещают скорость до 1 Гбит/с по оптоволоконной связи и 60 ГБ мобильного интернета.

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Оба варианта соответствуют конвергентной модели, с которой «Укртелеком» готовится выйти на рынок мобильной связи. Базовые пакеты «Семка», по данным сообщества MZU, будут включать 15 или 60 ГБ интернета. Кроме того, в них входят 500 минут разговоров и 15 SMS.

Ссылку на форму предзаказа 27 августа разместил в Facebook мобильный оператор 3mob. Он предоставляет услуги под торговой маркой «ТриМоб», а его единственным учредителем является «Укртелеком». В посте — тот же слоган, что и на сайте: «Будь среди первых!».

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В комментариях под постом абоненты спрашивали, что будет с существующими номерами 3mob. Оператор ответил, что они будут работать как и раньше.

Отдельного пресс-релиза «Укртелеком» пока не публиковал. Компания не объявляла ни дату начала продаж, ни цены, ни полный перечень тарифов.