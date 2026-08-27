Twitter возвращается: стартап запустил соцсеть под прежним брендом, несмотря на судебный процесс с Маском

Американский стартап Operation Bluebird открыл платный ранний доступ к социальной сети Twitter.now. Сервис использует название Twitter, логотип с синей птичкой и термины «твит» и «ретвит», пишет Межа. Проект запустили, по словам компании, после того как X Corp якобы отказалась от прежнего бренда платформы.

Стартап подчеркивает, что новый Twitter никак не связан с X Corp — компанией Илона Маска, которая ранее переименовала социальную сеть. Регистрация на Twitter.now пока платная. Статус Founder стоит 20 долларов, а взнос от 40 долларов дает пользователю статус Fighter. Эти средства, по заявлению стартапа, пойдут на развитие платформы и юридическую защиту прав на бренд.

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По внешнему виду и функционалу Twitter.now повторяет старую версию Twitter. В частности, сервис поддерживает ответы и ретвиты. Operation Bluebird также разрабатывает систему проверки постов VERA, которая будет присваивать публикациям рейтинг доверия. По замыслу компании, пользователи сами смогут выбирать, какие записи с каким уровнем доверия показывать в ленте. На официальном сайте эту функцию пока представляют как запланированную на будущее.

Судебный спор вокруг бренда начался в декабре 2025 года. Тогда компания Operation Bluebird подала в Бюро по патентам и товарным знакам США требование отменить ряд регистраций Twitter. Стартап утверждает, что X Corp прекратила коммерческое использование названия и не планировала возвращаться к нему после перехода на бренд X.

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X Corp опровергает эти утверждения. Компания подала иск против Operation Bluebird за нарушение прав на товарные знаки. X настаивает на том, что бренд Twitter не был заброшен и по-прежнему принадлежит ей, а также обратилась в федеральный суд штата Делавэр с просьбой временно запретить запуск конкурирующей платформы.

В ходе апрельского слушания судья Колм Коннолли предварительно предположил, что X могла утратить права на слово «tweet» и логотип с птицей. Возможно, это касается и самого названия Twitter. Впрочем, как отмечает Ars Technica, суд до сих пор не вынес письменного решения о предварительном запрете. Поэтому позиция судьи не означает, что Operation Bluebird уже получила права на бренд.

На данный момент Twitter.now насчитывает всего несколько сотен пользователей и по-прежнему доступен только по платной регистрации. Дату открытия бесплатного или общедоступного доступа стартап не назвал. Дальнейшее существование сервиса под брендом Twitter будет зависеть от исхода судебного спора с X Corp.