НКЭК открыла путь к проведению аукциона на частоты 700 МГц и 2600 МГц для развития сетей 4G и 5G в Украине

Частоты в диапазонах 700 МГц и 2600 МГц в Украине будут распределяться исключительно на конкурсной основе или посредством аукциона. Такое решение 27 августа приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

Распределение охватит полосу 703–723/758–778 МГц в диапазоне 700 МГц. К нему добавляются 2545–2550/2665–2670 МГц и 2560–2565/2680–2685 МГц в диапазоне 2600 МГц. В первом случае операторам предложат 20 МГц парного спектра. Во втором — два парных участка по 5 МГц.

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Причина ограничения — заявленная операторами потребность в спектре превысила его фактическое наличие. Решение № 398 комиссия приняла на основании статьи 59 Закона Украины «Об электронных коммуникациях». До этого регулятор рассмотрел письма мобильных операторов. Среди целей решения комиссия назвала повышение качества услуг и расширение покрытия территории Украины мобильной связью. Еще две цели — внедрение новых радиотехнологий и эффективное использование радиочастотного спектра.

Рынок ждал этого шага ещё с весны. Руководитель «Киевстара» в апреле прогнозировал, что аукцион на частоты 700 МГц состоится осенью 2026 года.

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Оба диапазона выполняют в сетях разные задачи. Низкие частоты 700 МГц обеспечивают большую зону покрытия с одной базовой станцией. Именно поэтому их считают основными для сетей 5G. Полосы 2600 МГц работают преимущественно в сетях 4G и увеличивают пропускную способность там, где абонентов больше всего.

Основой для стартовых цен станет оценка компании Aetha Consulting Limited. НКЭК приняла к сведению два документа — отчет со сценарным анализом и итоговый отчет. Они были подготовлены в рамках проекта «Оценка стоимости радиочастотного спектра и сценариев ценообразования для диапазонов 700 МГц и 3,5 ГГц в Украине». Сама оценка охватывает диапазоны 700 МГц и 3,5 ГГц. В то же время решение о проведении конкурса касается диапазонов 700 МГц и 2600 МГц.

Следующий шаг — за правительством. Комиссия одобрила проект распоряжения Кабинета Министров Украины о плате за лицензии. Документ должен установить размер платы за лицензию, полученную на конкурсе. Он также определит начальный (минимальный) размер платы на аукционе. Основанием для этого послужила статья 61 того же закона.

На том же заседании комиссия одобрила проект договора о закупке услуг промышленного контроля. Партнером по договору станет государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот». Речь идет о мониторинге качества услуг электронной связи.

Регулятор организует этот мониторинг в соответствии со статьей 4 Закона Украины «О НКЭК». Еще два основания — статьи 45 и 111 Закона Украины «Об электронных коммуникациях». Комиссия также сослалась на раздел III Порядка осуществления мониторинга качества услуг электронных коммуникаций.