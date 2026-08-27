Нигерия поссорилась с Китаем и теперь закупает спутники связи у Израиля и Франции

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Спутник связи

Правительство Нигерии одобрило закупку двух спутников связи нового поколения, сообщает NEWSru.co.il. Один спутник страна приобретёт у израильской компании Israel Aerospace Industries (IAI), второй — у французской Thales Alenia Space; стоимость каждого оценивается примерно в миллиард долларов.

Спутники получат названия NigComSat-2A и NigComSat-2B. Реализацию проекта возглавит национальный оператор NIGCOMSAT совместно с министерством связи, инноваций и цифровой экономики Нигерии. Первый аппарат планируется запустить до конца 2028 года, второй — в 2029 или 2030 году. На данный момент речь идет лишь о принципиальном решении правительства, а не об обязательных контрактах с производителями.

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Новые спутники должны заменить устаревший NigComSat-1R, запущенный в 2011 году. Расчетный 15-летний срок эксплуатации аппарата подходит к концу. Ранее Нигерия закупала спутники связи у Китая. Однако в последнее время отношения между странами резко ухудшились из-за финансовых разногласий.

Ранее в этом году Нигерия уже выдала лицензии трём операторам спутникового интернета, в том числе Amazon Leo. Это стало ещё одним шагом на пути к диверсификации поставщиков связи.

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Новая стратегия направлена на снижение зависимости Нигерии от Китая. В то же время она предусматривает увеличение пропускной способности широкополосной связи — более высокие показатели должны расширить доступ к цифровым услугам в отдалённых и малообеспеченных регионах страны.

Дополнительные мощности также призваны поддержать сферу образования, здравоохранения, сельского хозяйства и финансовых услуг. Отдельно речь идет об укреплении защищенной связи для решения критически важных национальных задач — в частности, в области национальной безопасности и обороны.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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