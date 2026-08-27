Китай впервые установил лазерную связь между Землей и Луной со скоростью 100 Мбит/с

Китайские учёные впервые установили двусторонний лазерный канал связи между Землёй и Луной на расстоянии более 400 тысяч километров. Об этом сообщил Центр космических прикладных инженерных технологий Китайской академии наук. Скорость передачи данных с Земли на аппарат составляла 1,25 Мбит/с, в обратном направлении — 100 Мбит/с.

Именно быстрый нисходящий канал считается наиболее важным для лунных миссий. Он позволяет передавать на Землю большие объемы фотографий, видео и научных данных. Разница по сравнению с традиционной радиосвязью особенно заметна на примере снимков сверхвысокого разрешения. По оценкам исследователей, передача одного изображения 8K со скоростью 5 Мбит/с по традиционному радиоканалу заняла бы около 4–5 минут. Лазерная система справилась с той же задачей примерно за 12 секунд.

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Главная сложность такой связи — точность наведения. Луч лазера должен попасть в приемник, находящийся на расстоянии более 400 тысяч километров и непрерывно движущийся вместе с космическим аппаратом. Даже минимальная угловая погрешность может привести к промаху в несколько километров вблизи Луны.

Чтобы поддерживать соединение, система одновременно учитывает орбиту аппарата, погрешности наведения телескопа и атмосферную рефракцию. В расчет также входит время, необходимое лазерному импульсу для преодоления расстояния между Землей и Луной. Благодаря этому наземный телескоп и космический терминал сохраняют точное взаимное наведение во время движения.

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Не менее сложной оказалась приемка сигнала. После сотен тысяч километров пути к детектору доходят единичные фотоны. Их необходимо выделить на фоне света Луны, звёзд и других источников помех. Для этого инженеры использовали сверхчувствительные однофотонные детекторы и специальные алгоритмы обработки сигнала.

По сравнению с радиосвязью лазерные каналы обеспечивают более высокую пропускную способность и используют узкий луч. Это повышает скорость передачи и в то же время затрудняет перехват сигнала, но требует высокой точности наведения.

Успешный эксперимент стал для Китая первым шагом к полноценной оптической связи в системе «Земля — Луна». В будущем такие каналы могут использоваться для обмена данными с лунными орбитальными аппаратами и автоматическими станциями. Это касается и будущей инфраструктуры на поверхности Луны.

Ранее лазерную связь с Луной тестировали NASA и AWS. В июле 2026 года они провели первую 4K-трансляцию с лунной орбиты, которую посмотрели около 25 млн зрителей.