«Киевстар» предоставил пакет поддержки абонентам в Непале

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«Київстар» підтримав абонентів у Непалі

«Киевстар» оказал дополнительную поддержку абонентам, находящимся в Непале, где 26 августа произошло стихийное бедствие. Оператор бесплатно начислил им по 2500 бонусов на связь. Компания также разослала контакты экстренных служб и дипломатических учреждений.

Абонентам «Киевстара» в Непале автоматически подключили пакет «Идеальный роуминг VIP». Компания также начислила им по 2500 бонусов, один бонус равен одной гривне. Воспользоваться ими можно в течение семи дней для звонков, мобильного интернета и SMS. О начислении бонусов оператор сообщил через SMS, а проверить остаток можно с помощью USSD-команды *120#.

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Непал относится к третьей тарифной зоне роуминга «Киевстара». Поэтому бонусы будут списываться по следующим тарифам: 30 грн за минуту звонков на номера Украины и страны пребывания, а также за входящие звонки; 3 грн за мегабайт мобильного интернета; 5 грн за SMS.

«Мы надеемся, что эта поддержка поможет нашим абонентам, находящимся в Непале, оставаться на связи с родными и близкими в это сложное время», — отметил генеральный директор «Киевстара» Александр Комаров.

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Помимо бонусов, компания отправила абонентам в Непале SMS с контактными данными на случай чрезвычайной ситуации. Посольство Украины в Индии по совместительству представляет Украину в Непале, его горячая линия — +91 92055 07157 (Viber, Telegram). Также действует экстренная горячая линия Министерства иностранных дел Украины — +38 044 238 1588.

Это не первый случай, когда «Киевстар» оказывает поддержку абонентам в сложных ситуациях за рубежом. Еще в марте 2026 года оператор активировал бесплатный пакет роуминга для абонентов на Ближнем Востоке.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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