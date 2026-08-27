Полный цикл DTF-печати — от вывода изображения на плёнку до переноса на ткань — занимает около получаса. Метод одинаково хорошо работает с хлопком, полиэстером, смесовыми материалами и даже кожей. Результат при этом не зависит от цвета и плотности ткани. Именно эта универсальность за несколько лет вывела DTF (Direct to Film — прямая печать на плёнку) в число основных технологий текстильного декорирования. На рынке мелких и средних тиражей она потеснила шелкографию и прямую печать по текстилю. В этой статье разберёмся, как устроен сам процесс печати. Отдельное внимание уделим тому, какую роль в результате играет профессиональное оборудование для печати и как подойти к его выбору, чтобы вложения окупились, а не превратились в постоянную статью расходов на обслуживание.

DTF-технология печати: как рисунок попадает с плёнки на ткань

Суть метода — печать изображения не напрямую на изделие, а на промежуточный носитель, специальную PET-плёнку. Широкоформатный принтер выводит рисунок в зеркальном отображении пигментными чернилами по системе CMYK. Поверх наносится слой белого пигмента. Он формирует непрозрачную подложку под цвет и обеспечивает яркость рисунка даже на тёмных тканях. Пока красочный слой ещё влажный, на него равномерно распределяют полиуретановый клеевой порошок. Лишний порошок стряхивают, а закреплённый слой оплавляют в сушильной камере при температуре около 100–120°C в течение 20–30 секунд. Получившийся трансфер можно хранить или сразу пускать в работу.

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Перенос на ткань выполняется термопрессом при нагреве примерно 130–160°C в течение 20–50 секунд под давлением. Рисунок при этом фиксируется на волокнах материала. Дальше плёнку снимают одним из двух способов. При горячем отрыве (Hot Peel) плёнку убирают сразу после раскрытия пресса — это ускоряет производство. При холодном отрыве (Cold Peel) плёнку снимают только после полного остывания. Такой вариант надёжнее сохраняет мелкие детали и тонкие линии. После снятия плёнки изображение обычно фиксируют повторным прогревом ещё 15–30 секунд. Это повышает стойкость покрытия к истиранию и стиркам.

Технологическая цепочка включает несколько обязательных этапов, и пропуск любого из них снижает итоговое качество:

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Допечатная подготовка макета — разрешение не ниже 300 dpi, цветовая модель CMYK, файл в формате PNG или TIFF с прозрачным фоном для корректного построения белой подложки.

Печать на PET-плёнку пигментными чернилами с раздельными каналами CMYK и White.

Нанесение клеевого порошка и его оплавление в сушильной камере при контролируемой температуре.

Термоперенос изображения на изделие прессом с точным соблюдением температуры, давления и времени выдержки.

Снятие плёнки горячим или холодным способом в зависимости от её типа и финальная фиксация повторным прогревом.

Каждый из этих шагов связан с остальными. Слишком тонкий слой порошка приводит к отслоению рисунка после стирки. Неверно выбранный момент снятия плёнки — к потере мелких элементов вроде тонких линий и мелкого текста. По той же причине для макетов рекомендуют минимальную толщину линий: не менее 0,5 мм без подложки и 0,8 мм — с ней. Логотипы и надписи лучше готовить в векторном формате. А вот фотографии и градиенты DTF передаёт без потери детализации и в растровом виде.

Чем DTF отличается от DTG, сублимации и шелкографии

Ключевое преимущество DTF в сравнении с соседними технологиями — независимость результата от состава и цвета ткани. DTG (Direct to Garment, прямая печать по текстилю) наносит чернила непосредственно на волокна через печатающую головку. Но работает эта технология только с натуральными тканями с долей хлопка от 80%. Материал при этом требует предварительной обработки специальным составом. Сублимационная печать даёт исключительно яркие цвета и полное отсутствие тактильного слоя на ощупь. Однако проявляется она только на светлом полиэстере. На хлопке краска попросту не закрепляется, а на тёмных тканях остаётся невидимой. DTF в обоих случаях лишён этих ограничений. Чернила здесь фиксируются тонким эластичным слоем на поверхности, а не впитываются в структуру волокна. Это дополнительно повышает стойкость принта к истиранию.

С шелкографией сравнение упирается в объём тиража. Для партий от 300–500 единиц с простым дизайном и ограниченным числом цветов трафаретная печать остаётся дешевле за счёт масштаба. Но подготовка трафаретов под каждый цвет делает её невыгодной для малых заказов. DTF, напротив, не имеет ограничений по количеству цветов в одном макете и не требует подготовки под конкретный тираж. Поэтому на партиях до 100–200 изделий технология оказывается быстрее и дешевле в пересчёте на единицу продукции. Тем более выгодной она выглядит на единичных заказах.

Разница между технологиями хорошо видна при сопоставлении по нескольким параметрам:

Тип тканей — DTF работает с любыми материалами, DTG ограничен хлопком, сублимация — светлым полиэстером, шелкография совместима с любыми тканями, но менее гибка по дизайну.

Работа с тёмными тканями — DTF и шелкография справляются без потери яркости, DTG требует белой подложки, сублимация на тёмном фоне не проявляется вовсе.

Ощущение на ткани — DTF даёт тонкий эластичный слой, у DTG и сублимации он практически не ощущается, шелкография оставляет более плотный слой краски.

Оптимальный тираж — DTF экономически оправдан от единичного изделия до 100–200 штук, шелкография — от 300–500 и выше.

Готовый DTF-принт неплохо переносит бытовую эксплуатацию при соблюдении простых правил ухода. Стирка допускается не ранее чем через двое суток после нанесения. Температура при этом не должна превышать 40°C, а хлорсодержащие отбеливатели лучше исключить вовсе. При таком режиме принт выдерживает от 50 до 70 циклов стирки без растрескивания и заметной потери насыщенности цвета.

Краски Dupont для DTF-печати: почему состав чернил определяет результат

Отдельного внимания заслуживает выбор расходных материалов, и в первую очередь — чернил. Именно от их состава зависит и цветопередача, и совместимость с остальными компонентами процесса. Используемая на профессиональных линиях краска dupont линейки Artistri разработана для получения ярких и стабильных цветов. Такие чернила сохраняют насыщенность в течение длительного времени, в том числе после многократных стирок. Формула этих чернил обеспечивает совместимость с широким спектром печатающего оборудования. Это упрощает переход с одной модели принтера на другую. Так же проще проходит и модернизация уже действующей печатной линии без замены остальных расходных материалов.

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Универсальность состава — ещё одна причина, по которой профессиональные линейки чернил выбирают для серийного производства. Они одинаково стабильно ведут себя на хлопке, полиэстере и смесовых тканях. Благодаря этому предприятие может работать с разнородными заказами без переналадки под каждый тип материала. Для DTF это особенно важно, поскольку чернила здесь взаимодействуют не только с тканью, но и с клеевым порошком и плёнкой. Несовместимость любого из этих компонентов проявляется по-разному: где-то это растрескивание красочного слоя при растяжении, где-то — потеря эластичности принта или преждевременное выцветание рисунка.

При выборе чернил для текстильного производства имеет смысл ориентироваться на несколько объективных критериев:

Стойкость к стирке — количество циклов без видимой потери яркости, подтверждённое тестами производителя.

Совместимость с конкретной моделью печатающих головок — вязкость и фракция пигмента должны соответствовать спецификации оборудования.

Экологичность состава — чернила на водной основе не раздражают кожу, что особенно важно для одежды, контактирующей с телом.

Стабильность цветопередачи между партиями — критично для повторных тиражей и заказов с фирменными цветами компании.

Экономия на чернилах на старте нередко оборачивается более высокими издержками впоследствии. Дороже обходится сама разница между бюджетными и профессиональными пигментами. Причина — частая прочистка печатающих головок, простои оборудования и рекламации по готовым изделиям.

Выбор оборудования для текстильного производства

Качество печати и её экономическая эффективность определяются не только химией чернил, но и характеристиками самого оборудования — принтера, шейкер-сушки и термопресса. При выборе печатной системы для серийного производства стоит учитывать размер рабочей области. Для печати на компактных изделиях вроде кепок и сумок подойдут менее габаритные модели. Массовый же выпуск футболок требует принтера с увеличенной рабочей зоной. Не менее важны производительность при больших объёмах заказов и разрешение печати. Именно от разрешения напрямую зависит чёткость мелких элементов логотипа или текста.

Отдельное значение имеет надёжность печатающих головок. Именно они определяют, насколько стабильно оборудование работает на сложных многоцветных задачах без простоев на обслуживание. Термопресс, в свою очередь, должен обеспечивать точное и повторяемое соблюдение температуры и времени выдержки. Отклонения в этих параметрах — частая причина брака при переносе изображения на ткань. У предприятий, только начинающих работу в сегменте DTF, есть и практическое преимущество: освоение оборудования обычно не требует продолжительного обучения персонала. Это делает технологию доступной и для небольших мастерских, и для крупных производств, которым важно быстро вводить в строй новые линии.

Поставщик оборудования должен обеспечивать не только поставку техники, но и её установку и настройку под конкретные задачи производства. Сюда же входит обучение печатников и последующее сервисное обслуживание. Без этого даже самый производительный принтер быстро теряет экономическую целесообразность. Гарантийные обязательства и доступность расходных материалов на протяжении всего срока эксплуатации техники стоит уточнять на этапе выбора поставщика, а не после покупки.

Что учесть перед запуском DTF-производства

Прежде чем инвестировать в линию DTF-печати, стоит объективно оценить структуру будущих заказов. Важны соотношение крупных тиражей и единичных персонализированных изделий, требуемый размер печатной области и планируемая загрузка оборудования в течение рабочего дня. От этих параметров зависит, какая конфигурация окупится быстрее. Это может быть расширенная линия с высокой производительностью или базовый комплект из принтера, шейкер-сушки и термопресса для старта с последующим масштабированием.

Важно заранее продумать и логистику расходных материалов — плёнки, порошка и чернил. Перебои с поставками останавливают производство полностью. Для сравнения, в шелкографии часть операций можно выполнить с использованием альтернативных материалов. Снизить эти риски помогает работа с поставщиком, который тестирует совместимость всех компонентов технологической цепочки. Такой поставщик даёт и техническую консультацию по режимам печати под конкретные ткани, что сокращает срок выхода производства на плановую загрузку.

DTF-технология продолжает вытеснять более трудоёмкие и материалозависимые способы декорирования текстиля именно благодаря сочетанию универсальности, скорости и предсказуемого качества результата. Для производств, которые работают с разнородными заказами и ценят стабильность цветопередачи от тиража к тиражу, грамотно подобранная связка оборудования и чернил остаётся одним из наиболее сбалансированных решений на рынке текстильной печати.