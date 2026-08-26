За первый месяц 1500 абонентов перенесли номер в lifecell через «Дию»

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lifecell запустив перенесення номера через «Дію»
Фото: ChatGPT Image / Mediasat

За первый месяц работы функции переноса номера в приложении «Дії» заявку на переход к lifecell подали 1500 украинцев, сообщается в официальном канале приложения. На данный момент перенос доступен только на lifecell, но его планируют распространить и на других операторов.

Перенос номера (Mobile Number Portability, MNP) позволяет сменить мобильного оператора, сохранив прежний номер телефона. Эта функция в приложении «Дия» заработала в конце июля. Тогда lifecell первым среди украинских операторов запустил эту возможность.

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Чтобы воспользоваться услугой, необходимо подать заявку в разделе «Сервисы» → «Перенос номера». К заявке прилагается номер предварительно приобретенной SIM-карты lifecell — её можно купить онлайн или в магазине. После этого необходимо дождаться подтверждения от текущего оператора.

Далее абонент получает SMS с датой и временем переноса. По завершении переноса необходимо установить новую SIM-карту lifecell — номер телефона останется прежним, изменится только сеть.

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Такой способ избавляет от необходимости сообщать контактам об изменении номера. Не нужно обновлять данные в банках и мессенджерах. Перенести номер можно не чаще одного раза в 30 дней.

В настоящее время услуга доступна исключительно для перехода на lifecell. Во время анонса запуска Министерство цифровых технологий пообещало расширить возможность переноса номера на других украинских операторов. Среди них — «Киевстар» и Vodafone.

По данным НКЭК, в первом полугодии 2026 года абоненты других операторов уже перенесли в lifecell 215 725 номеров — почти две трети всех переносов в Украине за этот период.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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