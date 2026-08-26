YouTube запустил в Украине подписку Premium Lite

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YouTube Premium Lite
Фото: Hakan Nural / Anadolu via Getty Images

YouTube открыл украинцам доступ к подписке Premium Lite стоимостью 99 грн в месяц. Тариф появился 25 августа в мобильных приложениях, тогда как на сайте для компьютеров на странице подписки до сих пор указано, что она недоступна.

Premium Lite — более дешевый тарифный план YouTube, который избавляет от рекламы большинство немузыкальных видео. На короткие ролики Shorts преимущества подписки не распространяются. Реклама также может появляться в музыкальных клипах, на главной странице и в результатах поиска.

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В начале августа YouTube расширил доступ к Premium Lite на все регионы, где действует полная подписка. Тогда тариф охватывал более 60 стран, и Украины среди них не было. В список она вошла позже.

Помимо рекламы, подписка снимает ещё два ограничения бесплатной версии YouTube — на фоновое воспроизведение и скачивание видео. Фоновое воспроизведение в YouTube и «YouTube Детям» по умолчанию включено, отключить его можно в настройках. Скачивать ролики для просмотра в автономном режиме разрешено в мобильных приложениях обоих сервисов. На компьютере эта функция работает в браузерах Chrome, Edge и Opera. Официальные клипы, каверы и танцевальные видео недоступны ни для фонового воспроизведения, ни для скачивания.

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YouTube Premium Lite в Україні

Именно музыка и остается главным отличием между двумя тарифами. Premium Lite не предоставляет доступа к YouTube Music без рекламы. В нём также отсутствуют дополнительные функции плеера — переход вперёд, возобновление просмотра и очередь воспроизведения. Пользователи могут в любой момент перейти с тарифа Lite на полный тариф Premium в разделе платных подписок.

Первый месяц подписки в Украине бесплатный, далее сервис будет ежемесячно списывать полную стоимость тарифа. Отменить подписку можно в любой момент, а впоследствии — возобновить.

Запуск бюджетного тарифа совпал с подорожанием основного тарифа Premium. 21 августа YouTube повысил цены для европейских пользователей. Индивидуальный тариф Premium в Украине теперь стоит 179 грн в месяц вместо 99 грн. Семейная подписка подорожала с 149 до 299 грн. Таким образом, тариф Premium Lite стоит ровно столько же, сколько до подорожания стоил полный тариф Premium.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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