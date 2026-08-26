«Укртелеком» может запустить виртуального мобильного оператора U Mobile

Новости
UT Mobile від Укртелеком

«Укртелеком» готовится запустить виртуального мобильного оператора (MVNO) под брендом U Mobile с линейкой тарифов «Семка», сообщило сообщество телекоммуникационного рынка MZU. Мобильные услуги будут объединены с домашним оптическим интернетом в конвергентные пакеты для частных абонентов.

Такие пакеты на рынке обозначаются аббревиатурой FMC (Fixed Mobile Convergence). Это сочетание фиксированной и мобильной связи в одном тарифном предложении. Основой для U Mobile должна стать существующая оптическая сеть GPON. К ней добавят мобильную связь виртуального оператора.

- Реклама -

«Укртелеком» расширяет доступ к сетям других операторов и в сегменте фиксированной связи. В августе 2026 года компания подписала с «Киевстаром» соглашение о взаимном доступе к сетям. Сотрудничество по модели Open Access на первом этапе охватит три области Украины.

Оператор готовит линейку мобильных тарифных планов «Семерка» для B2C-сегмента. Базовые пакеты будут включать 15 или 60 ГБ мобильного интернета. Кроме того, абонент получит 500 минут разговоров в пределах Украины и 15 SMS.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Абонентскую плату новый оператор будет начислять за календарный месяц — с первого по последнее число. Именно это отличает его от «большой тройки». Эти операторы списывают плату за четырехнедельный период, состоящий из 28 дней. Из-за этого дата списания каждый месяц сдвигается вперед.

Новым абонентам оператор предлагает период «Легкий старт». По данным MZU, после оплаты тарифа услуги будут действовать без доплаты до первого числа следующего месяца. U Mobile также обещает скидку в размере 15 %. Её получат абоненты, которые пройдут идентификацию или перенесут номер по процедуре MNP. Ещё 5 % скидки даст промокод.

UT Mobile logo

Подготовку к запуску подтверждают и данные реестра торговых марок. На них обращает внимание издание dev.ua. В июле 2025 года «Укртелеком» подал заявки на регистрацию торговых марок U Mobile и UT Mobile.

Заявка на логотип уже прошла формальную экспертизу. Логотип — буква «u» с надписью «UT Mobile» в жёлтом, голубом, чёрном и белом цветах.

Заявки охватывают три класса товаров и услуг. К 38-му классу относятся телекоммуникации, мобильная связь и доступ к Интернету. 35-й класс касается маркетинга и розничной торговли. Еще один, 42-й, охватывает ИТ-услуги и разработку программного обеспечения.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

«Киевстар» запустил домашний интернет со скоростью до 8 Гбит/с

«Киевстар» запустил тариф «Максимальный» для домашнего интернета, в рамках которого абонентам доступна скорость до 8 Гбит/с. Первыми к нему подключились жители ЖК «Республика» в Киеве.
Новости

Huawei представила антенну, которая сокращает их количество на базовых станциях 5G на 90%

Huawei и STC запустили в Эр-Рияде первую в мире многодиапазонную антенну MB². Она позволяет сократить количество антенн на базовых станциях на 90%.
Новости

Бывшие инженеры SpaceX разработали систему авиационной навигации, устойчивую к подавлению сигнала GPS

Компания Skyband Systems протестировала навигационную систему M100, способную распознавать подавление и подмену GPS-сигнала. Первыми её установят на бизнес-джетах Embraer Praetor и Legacy.
Новости

SpaceX построит в Луизиане космодром для запусков Starship

Компания SpaceX выделила 506 квадратных километров на побережье Луизианы под новый космодром для Starship. Проект стоимостью 100 млрд долларов создаст до 10 000 рабочих мест.
Новости

За первый месяц 1500 абонентов перенесли номер в lifecell через «Дию»

За первый месяц работы услуги 1500 украинцев перенесли номер в lifecell через «Дию». На данный момент перенос доступен только для тех, кто переходит на lifecell.