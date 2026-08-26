«Укртелеком» готовится запустить виртуального мобильного оператора (MVNO) под брендом U Mobile с линейкой тарифов «Семка», сообщило сообщество телекоммуникационного рынка MZU. Мобильные услуги будут объединены с домашним оптическим интернетом в конвергентные пакеты для частных абонентов.

Такие пакеты на рынке обозначаются аббревиатурой FMC (Fixed Mobile Convergence). Это сочетание фиксированной и мобильной связи в одном тарифном предложении. Основой для U Mobile должна стать существующая оптическая сеть GPON. К ней добавят мобильную связь виртуального оператора.

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«Укртелеком» расширяет доступ к сетям других операторов и в сегменте фиксированной связи. В августе 2026 года компания подписала с «Киевстаром» соглашение о взаимном доступе к сетям. Сотрудничество по модели Open Access на первом этапе охватит три области Украины.

Оператор готовит линейку мобильных тарифных планов «Семерка» для B2C-сегмента. Базовые пакеты будут включать 15 или 60 ГБ мобильного интернета. Кроме того, абонент получит 500 минут разговоров в пределах Украины и 15 SMS.

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Абонентскую плату новый оператор будет начислять за календарный месяц — с первого по последнее число. Именно это отличает его от «большой тройки». Эти операторы списывают плату за четырехнедельный период, состоящий из 28 дней. Из-за этого дата списания каждый месяц сдвигается вперед.

Новым абонентам оператор предлагает период «Легкий старт». По данным MZU, после оплаты тарифа услуги будут действовать без доплаты до первого числа следующего месяца. U Mobile также обещает скидку в размере 15 %. Её получат абоненты, которые пройдут идентификацию или перенесут номер по процедуре MNP. Ещё 5 % скидки даст промокод.

Подготовку к запуску подтверждают и данные реестра торговых марок. На них обращает внимание издание dev.ua. В июле 2025 года «Укртелеком» подал заявки на регистрацию торговых марок U Mobile и UT Mobile.

Заявка на логотип уже прошла формальную экспертизу. Логотип — буква «u» с надписью «UT Mobile» в жёлтом, голубом, чёрном и белом цветах.

Заявки охватывают три класса товаров и услуг. К 38-му классу относятся телекоммуникации, мобильная связь и доступ к Интернету. 35-й класс касается маркетинга и розничной торговли. Еще один, 42-й, охватывает ИТ-услуги и разработку программного обеспечения.