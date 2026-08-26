SpaceX построит в Луизиане космодром для запусков Starship

SpaceX построит новый стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты Starship на побережье штата Луизиана, сообщает Bloomberg. Под площадку выделен участок площадью 506 квадратных километров, а обустройство комплекса обойдется компании в 100 млрд долларов.

Материнская компания SpaceX поглотила стартап xAI, который Илон Маск пытается превратить в серьёзного конкурента OpenAI. Несмотря на это, она по-прежнему остаётся прежде всего аэрокосмической компанией. Новая площадка в Луизиане — очередной шаг в развитии её традиционного бизнеса.

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В настоящее время SpaceX запускает Starship со стартовой площадки на юге Техаса. Для этого компания может использовать и второй космодром на мысе Канаверал во Флориде. По мере расширения программы Луизиана станет третьим местом регулярных запусков ракеты.

На мероприятии в Луизиане президент SpaceX Гвен Шотвелл заявила: «Это будет проект, не имеющий себе равных, ещё один элемент научной фантастики, который я называю научным фактом».

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Компания одновременно участвует в строительстве производственного предприятия Terafab в Техасе. Когда наладится массовое производство Starship, SpaceX рассчитывает запускать эту ракету по несколько раз в день. По замыслу компании, Starship должна вывести в космос до 1 млн специализированных спутниковых центров обработки данных (ЦОД) с вычислительными компонентами Nvidia. Площадка в Луизиане расположена вблизи источника природного газа — его планируют использовать в качестве топлива для ракеты.

Новый космодром получил привычное для SpaceX название Starbase. Он будет состоять из пяти пусковых комплексов по две площадки в каждом. Здесь будут производить топливо и электроэнергию для комплекса. Здесь же будут обслуживать и сами ракеты Starship: многоразовая конструкция требует регулярной подготовки к повторным запускам. Для сотрудников космодрома и их семей будет построен жилой городок.

Строительство Starbase в Луизиане начнётся в следующем году. Комплекс планируется ввести в эксплуатацию к 2029 году. В целом проект должен создать от 3 000 до 10 000 новых рабочих мест.

Помимо космических ЦОД, Starship будут использовать для вывода на орбиту спутников связи Starlink нового поколения. На этой неделе с подобной миссией из Флориды в последний раз запустили ракету Falcon 9 — она значительно уступает Starship по грузоподъёмности. В дальнейшем запуски Starlink перенесут на другую площадку, а комплекс во Флориде сосредоточится на эксплуатации Starship.

В Луизиане SpaceX также примет участие в восстановлении прибрежных территорий. Компания внесет свой вклад в сохранение местной экосистемы и усиление защиты от штормов. Окружающие болота являются местом обитания многих перелетных птиц. В компании рассчитывают, что регулярные запуски ракет не заставят их окончательно мигрировать в другие регионы.